Parakolay'ın lisansı iptal edildi: Hesaplardaki para ne olacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Kararla birlikte şirketin 2022 yılında aldığı elektronik para kuruluşu lisansı geçerliliğini yitirdi.

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karar, ödeme hizmetleri sektöründeki lisans iptallerine bir yenisini ekledi. Kararın ardından özellikle şirketin mevcut müşterilerinin hesaplarındaki paraların nasıl değerlendirileceği önem kazandı.

2022'de verilen faaliyet izni kaldırıldı

Merkez Bankasının 7 Ekim 2026 tarihli kararıyla Parakolay'ın elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi.

Şirkete söz konusu yetki, 28 Temmuz 2022 tarihinde verilmişti.

İptal kararının hukuki dayanağını, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası oluşturuyor.

Bu hüküm, Merkez Bankasına ödeme ve elektronik para kuruluşlarında tespit edilen hususlar karşısında tedbir alınmasını isteme, faaliyetleri geçici olarak durdurma ve gerekli tedbirlerin süresinde alınmaması halinde faaliyet iznini iptal etme yetkisi veriyor.

Ancak yayımlanan kısa kararda Parakolay hakkında hangi somut tespitlerin yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Önce bazı işlemler durdurulmuştu

Parakolay'ın internet sitesinde erişilebilen, tarihi belirtilmemiş bir duyuru, şirketin daha önce faaliyetlerinin bir bölümüne yönelik sınırlamayla karşılaştığını gösteriyor.

Söz konusu duyuruda, bazı ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı yetkisinin geçici olarak durdurulduğu belirtilirken, ödeme hesabı işletimi ve para havalesi hizmetlerinin devam ettiği açıklanmıştı.

10 Ekim'de yayımlanan karar ise daha kapsamlı bir adım niteliğinde. Bu kez belirli hizmetlerin geçici olarak durdurulması yerine elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni iptal edildi.

Bununla birlikte eski duyurunun tarihi kesinleştirilemediğinden, geçici durdurma ile son iptal kararı arasında nasıl bir denetim süreci yaşandığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

Müşterilerin hesaplarındaki para ne olacak?

Faaliyet izninin iptal edilmesi, elektronik para kuruluşlarında hesabı bulunan müşteriler açısından önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Mevcut bakiyeler nasıl korunacak?

6493 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının topladığı fonların korunmasına ilişkin hükümler içeriyor.

Kanuna göre faaliyet izninin iptali veya tasfiye gibi durumlarda, ilgili fonlar ve bu fonların tutulduğu hesaplar, fon sahiplerinin haklarının karşılanması ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılıyor.

Ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşları, fon sahiplerinin haklarının karşılanmasından sorumlu tutuluyor.

Dolayısıyla faaliyet izninin iptali, müşterilerin mevcut alacaklarının kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Ancak bu hukuki koruma, bütün müşterilerin parasının hemen ve eksiksiz biçimde iade edildiğinin garantisi olarak yorumlanamaz.

Para iadesinde takvim henüz açıklanmadı

Resmî Gazete'de yayımlanan karar metnine ilişkin aktarımlarda müşterilerin hesap bakiyeleri, para iade yöntemi veya işlemlerin tamamlanacağı tarihe yönelik özel bir düzenleme bulunmuyor.

Bu nedenle Parakolay'da hesabı bulunan kullanıcıların mevcut bakiyelerini hangi takvimle ve hangi yöntemle alabilecekleri henüz netleşmiş değil.

Müşterilerin hesap hareketlerini ve bakiye kayıtlarını saklamaları, şirketin resmî iletişim kanallarından yazılı bilgi talep etmeleri ve Merkez Bankasının konuya ilişkin yeni duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Sürecin bundan sonraki aşamasında, mevcut müşteri fonlarının nasıl değerlendirileceği ve varsa devam eden ödeme işlemlerinin nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin açıklamalar belirleyici olacak.