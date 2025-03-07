Pastavilla, yeni hatlarla üretimi yüzde 40 artıracak

Pastavilla’yı rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin Ar-Ge’ye verilen önem olduğunu vurgulayan Pastavil­la Genel Müdürü Dilara Arslan, sektörde devlet onaylı ilk Ar-Ge laboratuvarına sahip oldukları­nı, bu sayede tüketicilerin bek­lentilerine en iyi şekilde yanıt veren ve fark yaratan ürünler ge­liştirdiklerini ifade etti.

Türkiye, Amerika ve Kanada’da bulunan Ar-Ge laboratuvarları ile inovas­yon ve kalite odağında çalışma­larını sürdürdüklerini söyleyen Arslan, “Türkiye’de ilk ve tek olan Veggipasta, 2022 yılında YouGov tarafından ‘Yılın İnovatif Ürünü’ olarak temel gıda kategorisinde ödül alırken, 2024 yılında da ‘’Gı­da, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT)’’ tarafından düzenlenen Gıda İno­vasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreni’nde ‘’En Yenilikçi Alerjen İçermeyen Ürün’’ ödülüne layık görüldü” ifadesini kullandı.

Küresel pazarda güçlenmeye devam ediyor

Pastavilla’nın üretim merke­zinin Mersin’de bulunduğunu, ABD’de sadece glutensiz ürünle­ri üzerine çalışan bir fabrikanın bulunduğunu anımsatan Dilara Arslan, bu fabrikada tüketicile­rin alternatif gıda ihtiyaçlarına yönelik bitkisel bazlı proteinler ve glutensiz makarnalar üzerine çalışmalar yürüttüklerini söy­ledi. Arslan, “ABD’deki fabrika­mıza yeni üretim hatları ekledik, Ar-Ge departmanımızı kuvvet­lendirdik ve yeni ürünlerimizi uluslararası pazarlarda tüketici­lerle buluşturmaya başladık” di­ye konuştu.

Üst üste ikinci kez ‘En Kaliteli Makarna Markası’ seçildi

“Müşteri memnuniyeti ve tü­ketici davranışları üzerine araş­tırmalar yürüten uluslararası araştırma şirketi ICERTIAS’ın, tüketicilere herhangi bir yönlen­dirme yapmadan, doğrudan “Tür­kiye pazarında en kaliteli makar­na üreticisi ya da tedarikçisi han­gisidir?” sorusuna, üst üste ikinci kez tüketicilerimizin yanıtı PAS­TAVILLA oldu” diye konuşan Dilara Arslan, bu ödülün Pasta­villa’nın tüketicileriyle kurduğu güçlü bağın bir göstergesi olduğu­na dikkat çekti. Arslan, QUDAL ödülünü arka arkaya kazanmala­rının da bu anlayışın doğal bir so­nucu olduğunu vurguladı.

“İnovasyona yatırım yaparak fark yaratmaya devam edeceğiz”

Çevreci üretim modeli anlayı­şıyla, üretim sırasında kullandık­ları enerjiyi kendilerinin üret­tiğini söyleyen Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Aynı za­manda yine üretim için kullanı­lan buhar kendi bünyemizde üre­tiliyor ve bunun yanında suyu­muzu da kendi sistemimiz içinde arıtıyoruz. Sıfır atık hedefi taşı­yoruz, üretimde arta kalan posa­ları dahi atık haline getirmiyor yem olarak barınaklara gönderi­yoruz” ifadelerini kullandı.

Ay­rıca güneş enerjisi kullanımını her yıl artırmayı hedefledikleri­ni ifade etti. Öte yandan sektörün geleneksel ürünlerle sınırlı kal­masının yaratıcılığı kısıtladığını belirten Arslan, “Tüketicileri şa­şırtacak yeni keşiflere ihtiyacı­mız var. Biz, bu anlayışla inovas­yona yatırım yaparak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.