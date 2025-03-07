Pastavilla, yeni hatlarla üretimi yüzde 40 artıracak
2024 yılını hedeflerinin üzerinde tamamladıklarını söyleyen Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “2025’te en büyük yatırımımız, saatte 6 ton makarna üretebilen yeni üretim hattımız oldu. Bu yatırımla üretim kapasitemizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Pastavilla’yı rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin Ar-Ge’ye verilen önem olduğunu vurgulayan Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, sektörde devlet onaylı ilk Ar-Ge laboratuvarına sahip olduklarını, bu sayede tüketicilerin beklentilerine en iyi şekilde yanıt veren ve fark yaratan ürünler geliştirdiklerini ifade etti.
Türkiye, Amerika ve Kanada’da bulunan Ar-Ge laboratuvarları ile inovasyon ve kalite odağında çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Arslan, “Türkiye’de ilk ve tek olan Veggipasta, 2022 yılında YouGov tarafından ‘Yılın İnovatif Ürünü’ olarak temel gıda kategorisinde ödül alırken, 2024 yılında da ‘’Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT)’’ tarafından düzenlenen Gıda İnovasyon Zirvesi ve Gıda Plus Ödül Töreni’nde ‘’En Yenilikçi Alerjen İçermeyen Ürün’’ ödülüne layık görüldü” ifadesini kullandı.
Küresel pazarda güçlenmeye devam ediyor
Pastavilla’nın üretim merkezinin Mersin’de bulunduğunu, ABD’de sadece glutensiz ürünleri üzerine çalışan bir fabrikanın bulunduğunu anımsatan Dilara Arslan, bu fabrikada tüketicilerin alternatif gıda ihtiyaçlarına yönelik bitkisel bazlı proteinler ve glutensiz makarnalar üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Arslan, “ABD’deki fabrikamıza yeni üretim hatları ekledik, Ar-Ge departmanımızı kuvvetlendirdik ve yeni ürünlerimizi uluslararası pazarlarda tüketicilerle buluşturmaya başladık” diye konuştu.
Üst üste ikinci kez ‘En Kaliteli Makarna Markası’ seçildi
“Müşteri memnuniyeti ve tüketici davranışları üzerine araştırmalar yürüten uluslararası araştırma şirketi ICERTIAS’ın, tüketicilere herhangi bir yönlendirme yapmadan, doğrudan “Türkiye pazarında en kaliteli makarna üreticisi ya da tedarikçisi hangisidir?” sorusuna, üst üste ikinci kez tüketicilerimizin yanıtı PASTAVILLA oldu” diye konuşan Dilara Arslan, bu ödülün Pastavilla’nın tüketicileriyle kurduğu güçlü bağın bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Arslan, QUDAL ödülünü arka arkaya kazanmalarının da bu anlayışın doğal bir sonucu olduğunu vurguladı.
“İnovasyona yatırım yaparak fark yaratmaya devam edeceğiz”
Çevreci üretim modeli anlayışıyla, üretim sırasında kullandıkları enerjiyi kendilerinin ürettiğini söyleyen Pastavilla Genel Müdürü Dilara Arslan, “Aynı zamanda yine üretim için kullanılan buhar kendi bünyemizde üretiliyor ve bunun yanında suyumuzu da kendi sistemimiz içinde arıtıyoruz. Sıfır atık hedefi taşıyoruz, üretimde arta kalan posaları dahi atık haline getirmiyor yem olarak barınaklara gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayrıca güneş enerjisi kullanımını her yıl artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Öte yandan sektörün geleneksel ürünlerle sınırlı kalmasının yaratıcılığı kısıtladığını belirten Arslan, “Tüketicileri şaşırtacak yeni keşiflere ihtiyacımız var. Biz, bu anlayışla inovasyona yatırım yaparak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.