“Pay İhracına Aracılık Lideri” Gedik Yatırım oldu

10 Eylül 2020

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi adına geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşen Altın Boğa Ödülleri’nde 8 kategoride 42 ödül sahiplerini buldu.

Gedik Yatırım ise TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde Kurumsal Finansman İşlemleri Kategorisi’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri” olarak seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, “TSPB’nin her yıl düzenlediği Altın Boğa Ödülleri, sektörümüzün en önemli ödüllerinden biri kabul ediliyor. Bu kapsamda Pay İhracına Aracılık Lideri olarak seçilerek ülkemiz sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunduğumuz için ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl pay piyasası halka arzlarında yüzde 50 ile pazar lideri olduk. Yatırımcıları memnun eden başarılı halka arzlara 2020 yılında da yenilerini katmaya devam ediyoruz. Gelecek başarılarımız için şimdiden heyecan duyuyoruz.” dedi.