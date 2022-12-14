Peki ASO'nun yeni başkanı Seyit Ardıç kimdir?

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) 2022-2026 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi tamamlandı. Seçimlerde, odanın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Seyit Ardıç seçildi.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, 1972 yılında Sivas’ta doğdu. Küçük yaşlarda çalışma hayatına başlayan Ardıç, Ulusal ve uluslararası birçok projeye ürün tedarikçisi Ardıç Cam San. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.



1999 yılında Ankara Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyeliğine seçilen Ardıç, 28 Mart 2001 yılında ASO Meclis Üyesi, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Üyesi, 2018 yılında ise ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.



2013 yılında Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ardıç, 2017 yılında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu üyeliğine, 2019 yılında ise Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına görevine seçildi.



13 Aralık 2022 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın 10. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ardıç, Türkiye’nin önde gelen birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun kuruculuğunu, yöneticiliğini ve başkanlığını yapmıştır.

Ardıç, evlidir ve iki çocuk babasıdır.