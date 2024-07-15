Pekyatırmacı: İnancımızı pekiştirmek için yeniden bir araya gelme günüdür

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Gerçekleştirilmek iste­nen hain darbe girişimi, Türki­ye Cumhuriyeti’nin demokra­tik değerlerine ve milletimizin özgür iradesine yapılmış alçak bir saldırıdır.

Milli birliğimize kast eden girişimler başarısız olmaya mahkumdur

Ancak Cumhurbaşkanımı­zın kararlı duruşu ve milletimi­zin feraseti ve göğsünde taşıdığı vatan sevgisi sayesinde bu hain kalkışma başarısızlıkla sonuç­lanmıştır. O gece devlet içine sızmış, kendisine emanet edi­len devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçala­mak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainler millet iradesine kastetmek istemişlerdir.

Yüce milletimiz sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanse­verliği ve kahramanlığı ile bu karanlık girişimi başarı ile püs­kürtmüş ve o geceyi tarihe al­tın harflerle şanlı bir demok­rasi zaferi olarak yazmıştır. Şu açıkça bilinmelidir ki, ezelden beri şehitlerimizin kanlarıy­la sulanan bu topraklarda, de­mokrasimize ve milli birliğimi­ze kast eden her türlü girişim başarısız olmaya mahkumdur. Bugün 15 Temmuz’u anmak ve demokrasimize olan inancımı­zı pekiştirmek için yeniden bir araya gelme günüdür.

Bu vesi­leyle, demokrasimizin kaza­nımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendir­mek, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u genç nesillere doğru bir şekilde an­latmak, bu toprakların bir ferdi olarak demokrasiye olan inan­cımızın gereğidir.