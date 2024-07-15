Pekyatırmacı: İnancımızı pekiştirmek için yeniden bir araya gelme günüdür
15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
Gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerine ve milletimizin özgür iradesine yapılmış alçak bir saldırıdır.
Milli birliğimize kast eden girişimler başarısız olmaya mahkumdur
Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve milletimizin feraseti ve göğsünde taşıdığı vatan sevgisi sayesinde bu hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. O gece devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainler millet iradesine kastetmek istemişlerdir.
Yüce milletimiz sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile bu karanlık girişimi başarı ile püskürtmüş ve o geceyi tarihe altın harflerle şanlı bir demokrasi zaferi olarak yazmıştır. Şu açıkça bilinmelidir ki, ezelden beri şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, demokrasimize ve milli birliğimize kast eden her türlü girişim başarısız olmaya mahkumdur. Bugün 15 Temmuz’u anmak ve demokrasimize olan inancımızı pekiştirmek için yeniden bir araya gelme günüdür.
Bu vesileyle, demokrasimizin kazanımlarını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u genç nesillere doğru bir şekilde anlatmak, bu toprakların bir ferdi olarak demokrasiye olan inancımızın gereğidir.