  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Pelister: Özgürlük ve bütünlük için demokrasi vazgeçilmezdir
Takip Et

Pelister: Özgürlük ve bütünlük için demokrasi vazgeçilmezdir

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milletimizin özgürlüğü ve bütünlüğü için demokra­si vazgeçilmezdir. Demokrasi­mizi korumak ve gelecek nesil­lere daha güçlü bir Türkiye bı­rakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.

Yatırım, istih­dam, üretim ve ihracat hedefiyle büyüyen ülkemizin ekonomisi­ne önemli katkı sağlayan, kimya harici 27 sektöre de hammadde ya da yarı mamul vererek diğer sektörleri de besleyen, ihracatın itici gücü kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyı­lında yeni rekorlar kırmak için güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Birlik ve beraberlik ruhu geleceğimizi kurtarır

İhracatımızda sürdürülebilirli­ğin tesisi ve rekabet gücünün art­masının yanı sıra yeşil ve dijital kimya sanayiinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kimya Tekno­loji Merkezimizi bu yıl faaliyete geçirmek üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. ‘Kimya Sektörün­de Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ raporumuzu yayınladık, firma­larımıza yol gösterici olacaktır.

Ayrıca devletimizin katkıları ile Türkiye Kimya Ajansı’nın kurul­masının sektörümüzü dünyada bir üst noktaya taşıyacağına ina­nıyoruz. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalış­maya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.