Pelister: Özgürlük ve bütünlük için demokrasi vazgeçilmezdir

Milletimizin özgürlüğü ve bütünlüğü için demokra­si vazgeçilmezdir. Demokrasi­mizi korumak ve gelecek nesil­lere daha güçlü bir Türkiye bı­rakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.

Yatırım, istih­dam, üretim ve ihracat hedefiyle büyüyen ülkemizin ekonomisi­ne önemli katkı sağlayan, kimya harici 27 sektöre de hammadde ya da yarı mamul vererek diğer sektörleri de besleyen, ihracatın itici gücü kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyı­lında yeni rekorlar kırmak için güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Birlik ve beraberlik ruhu geleceğimizi kurtarır

İhracatımızda sürdürülebilirli­ğin tesisi ve rekabet gücünün art­masının yanı sıra yeşil ve dijital kimya sanayiinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kimya Tekno­loji Merkezimizi bu yıl faaliyete geçirmek üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. ‘Kimya Sektörün­de Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ raporumuzu yayınladık, firma­larımıza yol gösterici olacaktır.

Ayrıca devletimizin katkıları ile Türkiye Kimya Ajansı’nın kurul­masının sektörümüzü dünyada bir üst noktaya taşıyacağına ina­nıyoruz. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalış­maya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.