Pelister: Özgürlük ve bütünlük için demokrasi vazgeçilmezdir
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Milletimizin özgürlüğü ve bütünlüğü için demokrasi vazgeçilmezdir. Demokrasimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz.
Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefiyle büyüyen ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayan, kimya harici 27 sektöre de hammadde ya da yarı mamul vererek diğer sektörleri de besleyen, ihracatın itici gücü kimya sektörü olarak Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni rekorlar kırmak için güçlü adımlarla ilerliyoruz.
Birlik ve beraberlik ruhu geleceğimizi kurtarır
İhracatımızda sürdürülebilirliğin tesisi ve rekabet gücünün artmasının yanı sıra yeşil ve dijital kimya sanayiinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kimya Teknoloji Merkezimizi bu yıl faaliyete geçirmek üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. ‘Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ raporumuzu yayınladık, firmalarımıza yol gösterici olacaktır.
Ayrıca devletimizin katkıları ile Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulmasının sektörümüzü dünyada bir üst noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz.