PepsiCo Türkiye’den yurt dışına insan kaynağı transferi

PepsiCo, Ağustos ve Eylül aylarında Pazarlama, Ticari Fonksiyonlar ve Tedarik Zinciri’nde gerçekleşen ‘Geleceğin Eko-Sistemi (EoTF)’ yapısal değişikliklerin devamı olarak, bugün, Avrupa’daki ‘Geleceğin İş Birimleri’ yapısına uyum sağlamak için liderlik yapısında bazı değişikliklere gitti. Yapılan değişiklikle Avrupa Modern Ticaret Kıdemli Direktörlüğüne Gizem Turan Pazar; Güney Batı Avrupa İş Birimi’ne ise Osman Dilber atandı.

Avrupa Modern Ticaret Kıdemli Direktörü olarak atanan Gizem Turan Pazar, Avrupa cirosunun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan; hipermarketler, süpermarketler, market zincirleri ile birlikte indirimli kanal stratejisinden sorumlu olacak.

Pazar, Ticari Fonksiyonlar Ekibinde yer alarak PepsiCo’nun Avrupa çapında; İngiltere, İrlanda, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kafkaslar, Orta Asya, Güneybatı Avrupa’da; İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa bununla birlikte; Türkiye, Orta Avrupa ve Büyük Balkanlar (Polonya, Romanya, Yunanistan, Sırbistan), ayrıca; Almanya, Avusturya, Çekya, Macaristan; Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkenin Modern Ticaret Stratejisini geliştirmekten sorumlu olacak.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmasının ardından ODTÜ Psikoloji Bölümünde Sosyal Psikoloji yüksek lisansını tamamlayan Pazar, Northwestern Universitesi Kellogg School of Management’tan da MBA derecesine sahip. 2011 yılında McKinsey & Company'den PepsiCo'ya katılan Pazar, Türkiye Geleceğin İş Birimleri’nde (BU) pazarlama, transformasyon ve ticari rollerde görev aldı. Bununla birlikte yönetim ekibinin bir üyesi olarak, BU strateji, içgörü ve dijital ekibinin başında yer aldı. Pazar, aynı zamanda 2017-2021 yılları arasında PepsiCo Türkiye’nin dönüşüm ajandasına liderlik etti.

Dilber, İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa’dan sorumlu olacak

Yaklaşık 13 yıldır kariyerine PepsiCo Türkiye’de devam eden Osman Dilber, farklı roller üstlenerek pazarlama alanında başarılar gösterdi. PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü unvanı ile Doritos, Lay’s, Ruffles, Cheetos ve Çerezza gibi atıştırmalık markalarına liderlik yapan Dilber, Yiyecek Kategorisi Bölge Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak artık Güney Batı Avrupa’da Geleceğin İş Birimleri’nde (BU) görev alacak. Dilber, Güney Batı Avrupa rolünde İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa ülkelerinden sorumlu olacak ve Türkiye’de edindiği bilgi ve deneyimi yurt dışında kullanacak. Yapılan yeni atama ile birlikte Dilber, İspanya’nın Barselona şehrinde görevini sürdürecek.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Sabancı Üniversitesi’nde de İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Dilber, profesyonel hayatına QNB Finansbank’ta MT Programı ile başladı. Daha sonra Burger King’de Proje Yöneticiliği ve Mey İçki’de Marka Müdürlüğü yaptıktan sonra 2008 yılında PepsiCo Türkiye bünyesine Marka Müdürü olarak katıldı. Dilber, PepsiCo Türkiye’deki yolculuğuna Yiyecek Kategorisi Bölge Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak devam edecek.