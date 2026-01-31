Perakende devinde zorlu süreç: Finansal daralma krizi

ABD merkezli büyük perakende zinciri Target’ta, kariyerine finans stajyeri olarak başlayan ve halen operasyonlardan sorumlu yönetici konumunda bulunan Fiddelke, şirketin çok yönlü baskılar altında olduğu bir dönemde görevi devralmaya hazırlanıyor.

Zayıflayan operasyonel performans, siyasi tartışmalar ve çalışanlar üzerindeki artan baskı, şirketin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Bu tablo içinde Fiddelke, hafta sonu itibarıyla resmen görevine başlayacak.

Satışlar yatay veya durağan seyretti

Yeni yöneticinin önündeki en çarpıcı göstergelerden biri, son 12 çeyreğin 10’unda karşılaştırılabilir satışların ya yatay seyretmesi ya da gerilemesi oldu. Öte yandan şirket merkezinin bulunduğu Minneapolis’te devam eden sivil huzursuzluk da tabloyu ağırlaştırıyor. Target hisseleri ise son bir yılda yüzde 25’in üzerinde değer kaybetti.

Mali zorlukların yanı sıra şirket, uzun yıllar boyunca rakiplerinden ayrışmasını sağlayan kültürel cazibesinin ve kamuoyundaki olumlu imajının önemli bir bölümünü de yitirmiş durumda. Yirmi yılı aşkın süredir Fortune’un “En Beğenilen 50 Şirket” listesinde yer alan Target, bu yıl liste dışında kaldı. Buna karşılık Walmart ve Costco ilk 10’a girmeyi başardı.

ICE ekiplerinin mağazalardaki varlığı tartışma yarattı

Şirket etrafındaki tartışmaların merkezinde, göçmenlik denetimleri kapsamında federal ajanların mağazalarda ve çevresinde görünür şekilde faaliyet göstermesi bulunuyor. Minneapolis’te bazı Target çalışanlarının gözaltına alınması ve şirket otoparklarının operasyon alanı olarak kullanıldığı yönündeki iddialar, hem çalışanlar hem de yerel topluluklarda rahatsızlık yarattı.

Bu gelişmeler, şirket yönetiminin federal makamlarla ilişkileri ve çalışanlarını ne ölçüde koruduğu konusunda soru işaretlerine yol açarken, Target’ı ticari çıkarlar ile toplumsal sorumluluk arasında hassas bir denge kurmaya zorluyor.

Geçtiğimiz hafta yüzlerce Target çalışanı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) mağazalara girişinin yasaklanmasını talep eden bir mektuba imza atarak şirketten ek önlemler almasını istedi.