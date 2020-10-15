Pernod Ricard Türkiye’den global atama

15 Ekim 2020

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana Pernod Ricard Türkiye'de farklı yöneticilik pozisyonlarında görev yürüten Aslı Tekeş, 1 Kasın 2020 itibariyle Pernod Ricard MENA Genel Müdürlüğü görevine atandı. Tekeş, yeni görevinde, Pernod Ricard Türkiye ve MENAT Genel Müdürü Selçuk Tümay’a bağlı olarak Paris merkezde bulunacak ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine devam edecek. Tekeş’in, yönetilen coğrafi pazarlarda satış ve sürdürülebilir iş geliştirmesinden sorumlu güçlü bir iş lideri olması bekleniyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı 2003 yılında tamamlayan Aslı Tekeş, iş kariyerine Philip Morris bünyesinde başladı. 2005-2009 yılları arasında P&G'de, ardından 2009-2012 yılları arasında Pepsico'da farklı satış pozisyonlarında bulunan Tekeş, 2012 yılında Modern Ticaret ve Gümrüksüz İşlemler Başkanı olarak Pernod Ricard Türkiye'ye katıldı ve 2015 yılında Ticari Pazarlama ve İş Geliştirme departmanının yönetimini devraldı. 2016 yılında, Paris merkezli EMEA ve LATAM İş Geliştirme ekibine müdür olarak atanan Tekeş, son yıllarda özellikle bölgeye yönelik Gelir Artışı ve Fiyatlandırma stratejileri üzerinde çalıştı.