Pfizer Türkiye, COVID-19 çalışmalarından dolayı iki ödül aldı

14 Eylül 2020

Pfizer Türkiye bünyesinde kurulan Esenlik ve Gelişim Takımı'nın International Business Awards ‘En Örnek İşveren' kategorisinde bronz, ‘En Değerli Kurumsal İnisiyatifler' kategorisinde gümüş ödülün sahibi olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Pfizer Esenlik ve Gelişim Takımı, COVID-19'un Türkiye'yi de etkisi altına aldığı ilk günlerde çalışanların sağlığı, refahı ve esenliği için kuruldu.

Takım, ‘En Örnek İşveren' kategorisindeki ödülü Pfizer çalışanlarının sahip olduğu hakları bu dönemde aynı şekilde korumaya devam ettirdiği çalışmalarıyla aldı. ‘En Değerli Kurumsal İnisiyatifler' kategorisindeki ödülü ise pandemi döneminde çalışanlara esnek bir çalışma ortamı yaratma çalışmalarıyla sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, şunları söyledi: “Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Stevie Ödülleri'nin International Business Awards ayağında iki kategoride birden ödül almak şirketimiz adına çok gurur verici. COVID-19 salgınının başından bugüne çalışanların sağlığı, refahı ve esenliğine odaklanan bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamı sürdürülebilir kılmak önceliğimiz. 'Önde Gelen İşveren' olma misyonumuz doğrultusunda, çalışanlarımıza keyifli ve esnek bir çalışma ortamını pandemi öncesinde de yaratıyorduk. Bu nedenle pandemi döneminde evden çalışmaya da hızlı adapte olduk. Başta Esenlik ve Gelişim Takımımız olmak üzere; İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, pandemi döneminde kurulan Medikal Destek ve Kriz Yönetim Takımlarımızı, çalışanlarımızın bu dönemdeki farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebildikleri için gönülden tebrik ediyorum.”