PHSA'dan Ford Otosan’a 9 ödül birden

29 Eylül 2020

Ford Otosan, yaptığı açıklama ile 'President Health and Safety Award (PHSA)' tarafından bu yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre, tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önceliğiyle hareket eden Ford Otosan, global Ford dünyasında da başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Pandemi sürecinin en başından itibaren çalışanların sağlığını önceliklendirerek çalışmalarını yürüten şirketin Sağlık Birimleri de bu dönemde 10 bini aşkın çalışanın tamamını kapsayan planlamalar ve müdahaleler ile kritik rol oynadı. Programlı ve planlı olarak yapılan bu çalışmalar global çapta öne çıkarak ödülle layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Lideri” ödülü Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Cem Temel’in olurken, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli” ödülü ise Ford Otosan Sağlık Hijyen ve Ergonomi Yöneticisi Dr. Gürsel Gökmen’in oldu.

Üretim tesislerinde çalışanların şahsi inisiyatifleriyle gerçekleşen “Hayat Kurtarma” çalışmaları ise iki ayrı ödülle Ercan Taşkın ve Tekin Bingöl’e verildi.

"En iyi fabrika" Ford Otosan Yeniköy

Ford Otosan ayrıca, FST 10 Testi için güvenli ve ergonomik laboratuvar geliştirilmesi projesi ile “Üretim Dışı Alanda Güvenlik İnovasyon Ödülü”nün sahibi olurken, Türkiye genelinde güvenlik ile ilgili seminerlerinin verildiği ‘Yaşam için güvenlik kültürü projesi’ ile “Üretimde Güvenlik Tanıma ve Katılım Ödülü”ne layık görüldü.

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ise “Üretimde ve Ergonomide İnovasyon Ödülü” ve “Endüstriyel Hijyende Mükemmellik Ödülü”ne de layık görüldü. Buna ek olarak, “Araç Operasyonları - En Düşük Kayıp Zaman” başarısı ile de “En iyi fabrika” ödülünün sahibi oldu. Yeniköy Fabrikası, bu önemli ödülü 2017 - 2019 yılları arasında en düşük kayıp zaman vakası (LTC) oranı (0.073) ile almaya hak kazandı.