Pirge, Host Milano 2025’te “Butcher’s Performance” serisini tanıttı

17–21 Ekim 2025 tarihleri arasında Milano’da gerçekleşen Host Milano Fuarı’nda Pirge, yenilikçi üretim teknolojileri, enerji tasarrufu yatırımları ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımıyla dikkat çekti. Şirket, yüksek kaliteli çelikten ürettiği bıçaklarla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Avrupa ve Orta Doğu’dan birçok sektör temsilcisiyle görüşen Pirge, 2026 yılı için yeni uluslararası iş birliklerinin temellerini attı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, markanın hem çevreci hem de verimlilik odaklı üretim stratejisini anlatarak “Sürdürülebilirliği sadece üretim değil, iş yapış biçimimizin temeline yerleştirdik.” dedi.

Pirge, üretimde çelik artıklarını yeniden değerlendirerek yılda 2.550 kg çeliği geri kazandığını, 25 ton kağıt, 84 ton çelik hurda ve 22 ton plastiği geri dönüşüme kazandırdığını açıkladı. Ayrıca yağmur suyu hasat sistemiyle yılda 8.472 m³ su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Fuarda ilk kez tanıtılan Butcher’s Performance bıçak serisi; kasaplar, endüstriyel tesisler ve profesyonel kullanıcılar için geliştirildi. Üst düzey keskinlik, paslanmazlık ve işlevsel tasarımıyla öne çıkan seri, Pirge’nin Ar-Ge ve üretim gücünün bir yansıması olarak sektörde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor.