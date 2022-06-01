Piyasalar ve ekonominin başlıkları Şans Sohbetleri Özel’de konuşuldu

Şans Sohbetleri Özel programında konuşan Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, zirvenin katılımcılarının sorularını yanıtladı. Enflasyon ile ilgili soruları yanıtlayan Ağaoğlu, “Şu anda dünyada yaşanan enflasyon faizle tedavi edilecek bir enflasyon değil” cümlesini kurdu. Fed’in faiz artışında geciktiğini belirten Ağaoğlu, faiz indirimlerinin sadece parası olana yarayacağını ifade etti. Türkiye’deki faizin belirsiz olduğunu belirten Ağaoğlu, “Türkiye’de faiz kaç, 14 mü, 17 mi, 22 mi, 27 mi, 70 mi?” diye sordu.

Mevcut iktidarın daha önceki iktidarların döviz krizinden gittiği düşüncesinde olduğunu söyleyen Hakan Güldağ ise, “İktidar şu anda tamamen oraya odaklanmış durumda. Her adım öyle atılıyor” dedi. Epey bir zamandır dur-kalk ekonomisi içinde olunduğunu aktaran Güldağ, “ Bugün konuşmalarımız üzerinden Türkiye’nin yeni bir modele ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Küreselleşme paradigmasının dünya genelinde yıkıldığını ifade eden Güldağ, bütün projeksiyonların, 2030 yılına doğru trilyonluk teknoloji şirketlerinin ABD yerine Çin’den çıkacağı yönünde olduğunu dile getirdi.