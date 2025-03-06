Pluxee Türkiye'den dikkat çeken araştırma! İş dünyasında cinsiyet eşitliği ne durumda?

Türkiye’nin 26 ilini kapsayan bir araştırmaya imza atan Pluxee Türkiye, terfi, performans değerlendirmesi ve ücret artışı gibi çeşitli konularda cinsiyet eşitliğini konu alan araştırma sonuçlarıyla dikkat çekti.

Çalışanların kurumlarının fırsat eşitliği konusunda yaklaşımlarını ve uygulamalarını değerlendirdikleri araştırma, katılımcıların yüzde 44’ünün ücret artışında, yüzde 36’sının da hem performans değerlendirmesinde hem de terfi süreçlerinde cinsiyet eşitliğinin gözetilmediğini düşündüğünü ortaya koydu.

Performans değerlendirmesinde eşitlik ihtiyacı ilk sırada yer alıyor

Çalışanlara göre, cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda kurumlarının aksiyon alması gereken en öncelikli alan performans değerlendirmesi. Ücret politikasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, fırsat eşitliği konusunda şirket içi eğitimlerin verilmesi ve işe alım süreçlerinde cinsiyet dengesinin sağlanması öne çıkan diğer aksiyon alanları arasında. Öte yandan, mavi yaka çalışanlarda, performans değerlendirmesi ve terfi sürecinde kadın-erkek eşitliğinin gözetilmediğine dair algı, beyaz yakalı çalışanlara kıyasla daha yüksek.

Z kuşağı kadın-erkek eşitliğine daha çok inanıyor

Z kuşağı çalışanların yüzde 68’i çalıştıkları kurumda performans değerlendirmesinde cinsiyet eşitliğinin gözetildiğine inandıklarını belirtiyor. 18-29 yaş aralığındaki çalışanların yüzde 70’i terfi süreçlerinde cinsiyet farkı gözetilmediğini düşünürken 40-45 yaş arasındaki çalışanlarda bu oran yüzde 46’ya düşüyor. Performans değerlendirmesinde cinsiyet eşitliğinin dikkate alınıp alınmadığı konusunda yönetici olan ve olmayan çalışanlar benzer bir bakış açısına sahip.

"Her 10 katılımcıdan 6’sı..."

Araştırma sonuçlarına yönelik açıklamada bulunan Pluxee Türkiye CHRO’su Feride Düzduran Gündüz, “Fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların iş gücüne dahil edilerek yönetici rollerinde kadın temsiliyetinin arttırılması artık iş dünyasında tartışılmaz bir gereklilik. Küresel araştırmalar, çalışanların işverenlerinin sosyal ve toplumsal konularda aktif rol almasını ve çözümün bir parçası olmasını beklediklerini açıkça gösteriyor. Araştırmamızın sonuçları da bu kanıyı destekler nitelikte; her 10 katılımcıdan 6’sı çalıştıkları kurumda fırsat eşitliğinin gözetilmesinin kurumlarına olan bağlılığı artıracağını paylaşıyor. Öte yandan, fırsat eşitliğini destekleyen kurumların verimlilik artışı sağlamasının yanı sıra organizasyonel olarak da daha yaratıcı ve inovatif olduklarını araştırmalar destekliyor. Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor; istihdamda cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması küresel GSYİH’i yüzde 20 oranında arttırma potansiyeline sahip” dedi.

"Kadın çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlamak kritik önem taşıyor”

Şirket olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini de belirten Gündüz, “Pluxee Türkiye olarak, kadın istihdamı konusunda çok güçlü rakamlara sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 47’sini kadınlar oluşturuyor, üst yönetimde kadın yönetici oranımız ise yüzde 56. Öte yandan, bir HR-tech organizasyonu olarak, dijital rollerde çalışan kadın arkadaşlarımızı kariyer yolculuklarında destekleyerek yetkinliklerini güçlendirmek ve bu farkındalığı tüm ekosistemimize yaymak önceliğimiz. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekâ ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık, yaratıcı düşünme ve siber güvenlik en çok aranan beceriler olacak. Kadın çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlamak kritik önem taşıyor” dedi.