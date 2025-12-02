Prada, Versace satın alımını tamamladı: İtalyan modasında yeni dönem

Prada, İtalyan rakibi Versace’nin satın alma sürecini resmen tamamladığını açıkladı. Şirket, nisan ayında ABD merkezli Capri Holdings’ten Versace’yi yaklaşık 1.3 milyar Euro bedelle devralmak üzere kesin anlaşmaya varmıştı.

Mart ayında, Prada ile yapılan anlaşmanın duyurulmasından kısa süre önce Donatella Versace, yaklaşık otuz yıldır yürüttüğü kreatif direktörlük görevinden ayrılmış; bu pozisyon Miu Miu’nun eski tasarım direktörü Dario Vitale’ye geçmişti.

Gianni Versace tarafından 1978’de Milano’da kurulan ve cesur, göz alıcı tasarım anlayışıyla bilinen marka, Prada ile hızla büyüyen Miu Miu’nun çatısı altına girerek İtalyan moda devi için önemli bir stratejik değişime adım attı.

Markanın ününe dikkat çekildi

Satın alıma güçlü destek veren Bertelli, Versace’nin iki temel kriteri karşıladığını belirtti: Finansal açıdan yüksek risk taşımaması ve yatırımın karşılığını verecek bir potansiyele sahip olması. Ayrıca markanın dünya çapındaki tanınırlığına dikkat çekti.

Prada’nın sahipleri Miuccia Prada ile Patrizio Bertelli’nin oğlu Lorenzo Bertelli, kasım ayında Reuters’a yaptığı açıklamada entegrasyon süreci tamamlandığında Versace’nin yönetim kurulu başkanlığına getirileceğini söylemişti. Bertelli, “Koronavirüs döneminde zaten temaslar vardı, Capri'nin Tapestry'ye satışından önce bile görüşmeler vardı. Anlaşma antitröst sorunları nedeniyle suya düşünce geri döndük ve işleri hızlandırmaya çalıştık” ifadelerini kullanmıştı.