Proaktif, beşinci kez ‘Cami yapı ekipmanları fuarına’ hazırlanıyor

08 Şubat 2018

Emel ÜNAL BULUT

İSTANBUL - Bu yıl beşinci kez düzenlenen Cami Yapı Ekipmanları Fuarı 12-15 Nisan tarihlerinde Yeşilköy Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hedefin kaliteyi daha çok markayla buluşturarak yurt dışındaki katılım ve iletişimi daha da arttırmak olduğunu söyleyen yetkililer, fuarı yurt dışında da düzenlenebilecek platformlara taşıyarak Türkiye’deki sektör faaliyetlerini arttırmak istediklerine işaret ediyor.

Proaktif Fuarcılık’ın fuar ve yayıncılık sektörlerinde 10 yıldan fazla süredir hizmet verdiğini anlatan Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin “Sektöre önemli katkılar kazandırdığını, günden güne güncel çalışmaları da takip ederek gördüğümüz sektörün önemli bir adımını oluşturan Cami Yapı Ekipmanları alanında organizasyon ve fuar yapmak için çalışmalar yaparak 2014 yılında fuar faliyetlerine başladık. 2017 yılında dört adet sektörel fuar yapmak üzere ‘Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerekli izinler alınarak, Nisan ayında 4. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı ve 2. Hac Umre ve İslami Turizm Fuarı, Ekim ayında Agro Tarım Ekipmanları Fuarı ve Hac Umre ve İslami Turizm Fuarı için çalışmalar yaparak 2017 yılında fuarcılık alanında sektöre katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefledik. 2018 yılında hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 12-15 Nisan 5. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak olup, yine 2018 yılında düzenlemeyi planladığımız sektörel üç fuar projesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Üç kez İstanbul’da ve bir kez Kocaeli’nde olmak üzere 4. yılını geride bırakan Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, ilk kez düzenlendiği 2014 yılından bugüne ilk sektörel fuar olduğunun altını çizen Şahin, hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi oranda katılımla her geçen gün sektörü daha çok profesyonelle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin her ilinden ve birçok ülkesinden cami hocalarını, cami dernekleri yöneticilerini, mimarları, hayırsever iş adamlarını, Türkiye’de cami restorasyonu alanında çalışan firmaları, üniversite öğrencilerini, belediye başkanlarını, dernekleri, milletvekillerini ve müftülükleri bir araya getirerek sektörü buluşturduklarını belirten Şahin, “Bir çok ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuarımıza 2017 yılında yurt dışından katılım ve talep oldukça fazlaydı. 2018 yılında hedefimiz kaliteyi daha çok markayla buluşturabilmek ve yurt dışındaki katılım ve iletişimi daha da arttırarak fuarın yurt dışında da düzenleneceği platformları Türkiye’de sektördeki markalarla buluşturmak” dedi.

Cami standardizasyonuna yönelik çalıştay

Cami sektöründe bugün yapılan ticareti kayıt altına alan, çalıştığı işçinin sigortasını yatıran ve yürürlükteki iş güvenliği yasasına uygun çalışan firma sayısının 170 civarında olduğu bilgisini veren Hüseyin Şahin, bununla birlikte hiçbir kaydı olmayan, çalıntı yada yasal olmayan yöntemlerle elde edilmiş ürünleri cami derneklerine faturasız satmaya çalışan yaklaşık 632 civarında merdiven altı denilen firma yada şahsın olduğuna dikkat çekti. Yurt dışı seyahatleri ve cami yapım çalışmalarından da edindikleri tecrübeye göre sektörel çalıştaylara, konferanslara, dernek faaliyetlerine, sektör buluşmalarına ve bunları devam ettirme noktasında adım atılacak faaliyetlerde bulunmanın önemli olduğunu belirten Şahin, cami sektöründe yaşanılan standardizasyon sıkıntısını gidermeye yönelik yeni gelişmelerin olacağına işaret etti.

Camilere standardizasyon çalışmalarında hem diyanet işleri başkanlığı hem de çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından ele alınarak çalışmalarda sona yaklaşılan adımlar atıldığını yineleyen Şahin, 12 Nisan tarihinde fuar alanında ikincisini düzenleyecekleri 21. Yüzyılda Cami Mimarisi ve Cami Standartları çalıştayına da herkesi davet ettiklerini kaydetti.

“Camide göz ardı edilemeyecek, incelikle düşünülmesi gereken cami kültürü ve adabı, estetiği, mimari, ısıtma, minare, yapı ve dekorasyon, aydınlatma, ses sistemi, mihrap, minber, kürsü gibi olmazsa olmaz ayrıntıların önem kazandığı herbirinin birbirinden değerli olduğu birçok bölüm var, hepsinin ayrı ayrı ciddi etüdü yapılmalıdır. Depreme dayanıklı camilerin yapılması gerekliliği ve özellikle de 1999 yılından önce yapılmış camilerin deprem yönetmeliğine uygun mimariyle yeniden yapılması konusu oldukça önem kazandı. İş güvenliğinin, iş ve işçi haklarının önemsenmesi gerekiyor, malzeme temini, kalitesi, uygun malzeme kullanımı ile seçilen malzemenin tam ölçüsünde kullanılmasının gerekliliği piyasadaki işlerin seçiciliği ve kalitenin tüm sektörce takip edilebilebilmelidir” şeklinde camilerin gereklilikleri hakkında bilgi veren Şahin, malzeme seçimi, yönetmelikler ve malzeme standardizasyonu konularında daha önceki fuarlardaki gibi yapılan çalıştaylarla bu konuların önemine dikkat çekmeye devam edeceklerini aktardı.