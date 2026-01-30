Reel sektöre 9.3 milyarlık finansman
Katılım Finans Kefalet Destek Programı’yla reel sektöre faizsiz finansman imkanı sunulacak. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Programla, KGF’nin sağladığı yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar liralık kefalet desteğiyle Ziraat Katılım olarak 9 milyar 375 milyon liralık finansman hacmini, reel sektörün hizmetine sunacağız” dedi.
Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası işbirliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen “Katılım Finans Kefalet Destek Programı” devreye alındı. Tanıtımı ve imza töreni gerçekleştirilen programla, reel sektöre faizsiz finansman imkanı sunulacak.
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yaptığı konuşmada, programla KGF’nin sağladığı yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar liralık kefalet desteği sayesinde Ziraat Katılım olarak 9 milyar 375 milyon liralık finansman hacmini reel sektörün hizmetine sunacaklarını açıkladı.
Özdemir, “KOBİ’ler başta olmak üzere büyük işletmeler de ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun tutarlarda finansman imkanı bulacaklar” dedi. KGF ile yürütülen bu işbirliğinin finansmana erişimde teminat yapısı nedeniyle yaşanan zorlukları önemli ölçüde azaltacağına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: “Programın ekonomimize etkisi yüksek bir model olacağına inanıyoruz. Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla reel sektörün her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”
Bugüne kadar 611 bin firmaya destek
KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, şunları söyledi: “İlk fazda 9 milyar 375 milyon lira tutarında bir finansman hacmi reel sektörün hizmetine sunulacak. Buna KGF olarak kefaletle destek veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 611 bin firmamız üzerinden 1 milyon 540 bin kefalet üreterek yaklaşık 1 trilyon 702 milyar liralık krediye kefalet sağladık.”
“İkinci dilimle etki alanı 15 milyar lira”
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de programın ülke ve iş dünyası açısından önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Finansman, yatırım ortamı, üretim kapasitesi, istihdamın sürdürülebilirliği ve reel sektörün dayanıklılığının bu dönemin ana başlıkları olduğunu söyleyen Özdemir, “2026’nın ilk ayını geride bırakırken, ekonomi politikalarında daha öngörülebilir, daha dengeli bir zemine doğru ilerlediğimizi görüyoruz.
Enflasyonla mücadelede kararlılık, mali disiplinin korunması, yatırım ve üretim eksenli yaklaşım, önümüzdeki dönemin temel çerçevesini oluşturuyor. Bugün attığımız bu adım, 2026’ya dair temkinli ama umutlu beklentilerimizin sahadaki karşılığıdır” diye konuştu.
Programdan katılım finansmanı hassasiyeti taşıyan tüm üretici, istihdam sağlayan, ticaret erbabının faydalanabileceğine değinen Özdemir, “Program kapsamında ilk dilimde 7,5 milyar lira, ikinci dilimle birlikte toplam 15 milyar liralık bir etki alanından bahsediyoruz. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.