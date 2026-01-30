Reel sektöre 9.3 milyarlık finansman

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası işbirliğiyle, Müstakil Sa­nayici ve İşadamları Derneği (MÜ­SİAD) öncülüğünde hayata geçiri­len “Katılım Finans Kefalet Destek Programı” devreye alındı. Tanıtı­mı ve imza töreni gerçekleştirilen programla, reel sektöre faizsiz fi­nansman imkanı sunulacak.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Öz­demir, yaptığı konuşmada, prog­ramla KGF’nin sağladığı yüzde 80 kefalet oranı ve 7,5 milyar lira­lık kefalet desteği sayesinde Zira­at Katılım olarak 9 milyar 375 mil­yon liralık finansman hacmini reel sektörün hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Özdemir, “KOBİ’ler baş­ta olmak üzere büyük işletmeler de ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun tutarlarda finansman imkanı bu­lacaklar” dedi. KGF ile yürütülen bu işbirliğinin finansmana erişim­de teminat yapısı nedeniyle yaşa­nan zorlukları önemli ölçüde azal­tacağına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: “Programın eko­nomimize etkisi yüksek bir model olacağına inanıyoruz. Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla reel sektörün her zaman yanında olma­ya devam edeceğiz.”

Bugüne kadar 611 bin firmaya destek

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, şunları söyledi: “İlk fazda 9 milyar 375 milyon lira tutarında bir finansman hacmi re­el sektörün hizmetine sunulacak. Buna KGF olarak kefaletle destek veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 611 bin firmamız üzerinden 1 mil­yon 540 bin kefalet üreterek yakla­şık 1 trilyon 702 milyar liralık kre­diye kefalet sağladık.”

“İkinci dilimle etki alanı 15 milyar lira”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de programın ülke ve iş dünyası açısından önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Finansman, yatırım ortamı, üretim kapasitesi, istihdamın sürdürülebilirliği ve reel sektörün dayanıklılığının bu dönemin ana başlıkları olduğunu söyleyen Özdemir, “2026’nın ilk ayını geride bırakırken, ekonomi politikalarında daha öngörülebilir, daha dengeli bir zemine doğru ilerlediğimizi görüyoruz.

Enflasyonla mücadelede kararlılık, mali disiplinin korunması, yatırım ve üretim eksenli yaklaşım, önümüzdeki dönemin temel çerçevesini oluşturuyor. Bugün attığımız bu adım, 2026’ya dair temkinli ama umutlu beklentilerimizin sahadaki karşılığıdır” diye konuştu.

Programdan katılım finansmanı hassasiyeti taşıyan tüm üretici, istihdam sağlayan, ticaret erbabının faydalanabileceğine değinen Özdemir, “Program kapsamında ilk dilimde 7,5 milyar lira, ikinci dilimle birlikte toplam 15 milyar liralık bir etki alanından bahsediyoruz. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza anlamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.