Reel sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacı Ankara Modeli ile karşılanacak

Protokole, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali imza koydu. Protokol kapsamında, Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Mesleki Eğitimde Ankara Modeli”ne start verildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, protokolle, mesleki eğitim ve reel sektör iş birliğine örnek teşkil edecek güçlü bir modelin temellerini attıklarını belirterek, “Bu protokolle mesleki eğitim, bizzat üretimle, ticaretle, iş dünyasıyla aynı masada bir araya geliyor. Öğrencilerimiz daha okul sıralarındayken iş yaşamıyla doğrudan ve sistematik biçimde buluşacak” dedi. ATO Başkanı Baran, nitelikli iş gücü ihtiyacının hemen her sektörde önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, “Oysa ülke olarak genç nüfusumuz var. Ama gençlerimiz, üretimin içinde yer alacak şekilde yetiştirilemiyor. Mesleki eğitim ne yazık ki uzun yıllar ötelenmiş ve gölgede kalmış.

Ankara Ticaret Odası olarak bu konuyu her fırsatta dile getiriyorduk, bu konuda bir adım daha atarak Mesleki Eğitimde Ankara Modeli’ni başlattık. Reel sektörümüz, sağlıktan turizme, savunma-havacılıktan yazılım ve bilişime kadar hemen her alanda yetişmiş elemana ihtiyaç duyuyor. Öte yandan gençlerimiz iş bulamamaktan dertli. Bu çelişkiyi aşmanın yolu, mesleki eğitimi reel sektörle buluşturmaktan geçiyor. İşte tam da bu nedenlerle, eğitim-istihdam-reel sektör hattını aynı koordinatta buluşturacak bu iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mezunlar doğrudan sektörle buluşacak”

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz da törende yaptığı konuşmada, ülkelerin en önemli sermayesinin insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak en değerli varlığımız olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Kaygusuz, yılda 400 binden fazla öğrencinin mezun olmasına rağmen önemli bir bölümünün alanında istihdam edilemediğini belirterek, “Bugünkü iş birliği bu sorunun çözümü için büyük bir adım olacak. Mezunlarımızı doğrudan sektörle buluşturarak erken yaşta istihdamlarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Protokolde neler var?

-Sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslek grupları ve beceriler belirlenerek, buna uygun eğitim planları oluşturulacak.

-Eğitim materyalleri güncellenecek.

-Öğrencilere, işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapma fırsatı sunularak mezuniyet öncesi deneyim kazanmaları sağlanacak.

-Kariyer günleri, rehberlik faaliyetleri, sektörel geziler ve yarışmalar düzenlenerek, öğrencilerin kariyer planlamasına katkı sağlanacak.

-Meslek lisesi mezunları, ilgili sektörlerde istihdamda öncelikli olarak değerlendirilecek.

-Proje kapsamında geliştirilen iyi uygulama örnekleri medya, sosyal medya ve dijital platformlarda görünür hale getirilecek.

-Mezunların istihdama geçiş süreci desteklenecek, sektörle doğrudan bağlantı kurmaları sağlanacak.