REIDIN–Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi açıklandı

REIDIN–Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,89 oranında azalırken, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre yüzde 77,30 arttı.

"En yüksek değer 2024'ün üçüncü çeyreğinde görüldü"

Verilerin açıklandığı raporda şu ifadeler yer aldı:

"2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, 2024 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,89 oranında azalış, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de yüzde 77,30 oranında artış göstermiştir.

Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem 2024 3. çeyrek olarak görülmektedir.

2017 yıl ortalamasının 100 olarak baz alındığı REIDIN – Enakliyat Ankara Taşınma Endeksi, 2024 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,34, geçen yılın aynı çeyrek dönemine göre de yüzde 19,51 oranında azalış göstermiştir.

Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem 2023 3. çeyrek olarak görülmektedir."