İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 16 Nisan'daki olağan seçimli genel kurula hazırlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı ve İMİB Başkan Adayı Rüstem Çetinkaya, aday yönetim kadrosunu açıkladı.

Aday yönetim kadrosu duyurusu kapsamında açıklamalarda bulunan Rüstem Çetinkaya, sektörün söylem ve eylem değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Bu değişim bize göre sektörün çatı STK'sı İMİB'de başlamalı” diyen Çetinkaya, devamında şunları kaydetti: “Sonuç alan bir yönetim anlayışı ile 'Değişim' diyoruz. Geçmişten farklı olarak hakkımızı arayacağız. Madencinin en önemli sorunlarının başında ruhsat güvencesi geliyor. Diğer yandan madenci kamuoyunda, televizyon, gazete ve sosyal medyada sürekli suçlanıyor, doğayı vahşice tahrip eden, ekolojik dengeyi bozan, sürekli ağaç kesen insanlar olarak gösteriliyor. Bürokrasi ise madencinin gerçek hayatta hangi zorluklarla mücadele ettiğine bakmaksızın, sektörün ülkemizdeki ve dünyadaki gerçekleri ile örtüşmeyen düzenlemeler yapıyor. Madenciye sürekli külfetler yükleniyor. Bize göre bu külfetler madenciliğin ülkemizde yapılmasını imkansız hale getiriyor. Maden sektörü sürekli suçlanıyor, bu suçlamalar karşısında hep savunma durumunda bırakılıyor ve en önemlisi hak ettiği değeri ne toplum ne de bürokrasi nezdinde göremiyor. Bizler bugün, işte tam da bu durumu değiştirmek için buradayız.”

Çetinkaya'nın aday yönetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor: