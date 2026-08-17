Rusya’dan çekilmişti: Binance’ın müşteri verileri Moskova’ya gitti

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Dünyanın en büyük kripto para platformlarından Binance’ın Rusya ile ilişkisine yönelik yeni belgeler tartışma yarattı. Şirket 2023 yılında Rusya’daki faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını duyurmasına rağmen, iki yıl sonra Rus kolluk makamlarından gelen bir talep üzerine bir müşterisine ait ayrıntılı bilgileri paylaştı.

Söz konusu bilgiler daha sonra Rusya vatandaşı ve Bulgaristan’da oturum sahibi olan 49 yaşındaki bilişim uzmanı Yuri Belenkiy hakkında açılan terörizmin finansmanı soruşturmasında deliller arasına girdi.

“Tam çıkış” açıklamasından iki yıl sonra veri talebi geldi

Binance, Eylül 2023’te Rusya’daki tüm faaliyetlerini CommEX adlı kripto platformuna sattığını açıklamıştı. Şirket o dönemde Rusya pazarından tamamen çekileceğini, satıştan sürekli gelir paylaşımı almayacağını ve işi daha sonra geri satın alma seçeneğinin bulunmadığını özellikle vurgulamıştı.

Ancak ortaya çıkan kolluk belgelerine göre Rusya Soruşturma Komitesi 2025 yılında Binance’dan Belenkiy’nin kripto para işlem geçmişini istedi. Şirketin bu talebe yanıt verdiği ve Ukrayna bağlantılı cüzdanlara yapılan transferlere ilişkin bilgileri Rus makamlarına ilettiği belirtiliyor.

Belgelerde Rus makamlarının Binance ile iletişim kurmak için şirket tarafından kolluk kuvvetlerine tahsis edilmiş bir e-posta adresini kullandığı da görülüyor. Bu durum, Binance’ın ticari olarak Rusya’dan ayrılmasına karşın kolluk taleplerini karşılamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Pasaport kopyasına kadar bilgi gönderildi

Paylaşılan bilgilerin kapsamı yalnızca kripto para işlemleriyle sınırlı kalmadı. Belgelerde Belenkiy’nin doğum tarihi, adresi, telefon numarası ve pasaport numarasının yanı sıra Rus pasaportunun kopyası ile Bulgaristan oturum izninin kopyasının da yer aldığı belirtiliyor.

Rus makamları, Belenkiy’nin Ocak 2023 ile Mart 2024 arasında Ukrayna ordusu ve bağlantılı oluşumlara 700 doların üzerinde kripto para gönderdiğini öne sürüyor.

Belenkiy Eylül 2025’te gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi bir ay sonra hakkında terörizmin finansmanı suçlaması yöneltildiğini açıkladı. Belenkiy halen Rusya’da tutuklu bulunuyor ve yargılanmayı bekliyor.

Belgeler, Binance üzerinden yapılan transferlerin soruşturma dosyasına delil olarak eklendiğini ve savcılığa gönderilen dava özetinde suçlamanın dayanakları arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.

Rus makamları başka kullanıcıları da sordu

Dosyadaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de soruşturmanın yalnızca Belenkiy ile sınırlı kalmamış olabileceğine işaret ediyor.

Rus makamlarının Binance’dan, aynı kripto para cüzdanına para gönderen diğer kişilerin kimliklerini de açıklamasını istediği belirtiliyor. Ancak bu talebin Binance tarafından karşılanıp karşılanmadığı ve başka kullanıcı bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmadığı mevcut belgelerden anlaşılamıyor.

Bu nedenle bugün için doğrulanabilen veri aktarımı Belenkiy dosyasıyla sınırlı bulunuyor.

Bulgaristan oturumu GDPR tartışmasını başlattı

Belenkiy’nin Bulgaristan’da oturum sahibi olması ise olayı Avrupa Birliği’nin kişisel veri mevzuatı açısından da tartışmalı hale getiriyor.

Buradaki kritik nokta, Belenkiy’nin Binance hesabının hangi ülke üzerinden kayıtlı olduğu. Eğer hesap Avrupa Birliği sakini olarak açılmışsa kişisel verilerinin üçüncü bir ülkeye aktarılması GDPR kapsamında ek hukuki şartlara tabi olabilir.

Avrupa Birliği kuralları, kişisel verilerin birlik dışındaki ülkelere gönderilmesi sırasında veri koruma seviyesinin ve aktarımın hukuki dayanağının ayrıca değerlendirilmesini öngörüyor. Ancak Belenkiy’nin Binance nezdinde Bulgaristan sakini olarak kayıtlı olup olmadığı henüz doğrulanmış değil.

Bu nedenle olayın GDPR ihlali oluşturduğu kesinleşmiş değil; konu şimdilik olası bir hukuki risk olarak değerlendiriliyor.

Binance: Yasal taleplere yanıt veriyoruz

Binance ise belirli bir müşteri dosyası veya gizli kolluk talebi hakkında ayrıntılı açıklama yapmadı. Şirket genel yaklaşımının, dünyanın farklı ülkelerindeki kolluk makamlarından gelen hukuka uygun bilgi taleplerine geçerli mevzuat, gizlilik ve düzenleyici gereklilikler çerçevesinde yanıt vermek olduğunu belirtiyor.

Şirket ayrıca kendisinin herhangi bir ülkede suçlama yöneltmediğini, yasaları uygulamadığını ve verilen bilgilerin daha sonra devlet makamları tarafından nasıl kullanılacağına karar vermediğini savunuyor.

Ancak tartışmanın merkezinde başka bir soru bulunuyor: Rusya’daki ticari faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını duyuran küresel bir kripto şirketinin, bu ülkedeki kolluk makamlarıyla müşteri verilerinin paylaşılmasını mümkün kılan iletişim kanallarını ne ölçüde sürdürdüğü.

Yeni belgeler, kripto para platformlarının yalnızca para transferlerinin değil, müşterilerinin kimlik ve işlem geçmişlerinin de devletler açısından önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini bir kez daha gösteriyor.