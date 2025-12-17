Sabancı, CDP Küresel A Listesi’nde 9 şirketle rekor temsile ulaştı

Dünyanın en saygın çevresel raporlama platformlarından CDP’nin 2025 araştırma sonuçları açıklandı. Sabancı Topluluğu; enerji, malzeme teknolojileri, perakende ve bankacılığı kapsayan geniş portföyüyle 9 şirketini Küresel A Listesi’ne taşıdı. Böylece Sabancı, son üç yılda istikrarlı artış gösteren küresel liderliğini pekiştirdi.

Akçansa “İklim” programında; Sabancı Holding, Çimsa, Enerjisa Enerji, Kordsa, Brisa ve Temsa hem “İklim” hem “Su” programlarında A notu aldı. Akbank ve CarrefourSA ise “İklim”, “Su” ve “Ormansızlaşma” programlarının tamamında Küresel A Listesi’ne girerek nadir görülen bir başarıya imza attı. Sabancı, 2023’te 5, 2024’te 8 olan küresel lider şirket sayısını 2025’te 9’a yükseltti.

Sürdürülebilirlik odaklı AR-GE

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, fiziksel iklim risklerinin proaktif biçimde yönetildiğini belirterek, AR-GE yatırımlarının yüzde 70’inden fazlasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ayrıldığını söyledi. Zaimler, 2024’te bu alana katkı sunan yaklaşık 1.500 ürün ve hizmet geliştirdiklerini vurguladı.

Enerji ve iklim teknolojilerinde yeni adımlar

Sabancı’nın yenilenebilir enerji, düşük karbonlu yapı malzemeleri ve iklim teknolojilerine yatırımlarını artırdığını belirten Zaimler; enerji depolama, ileri jeotermal, güneş, rüzgar ve dijital iklim çözümlerinin karbonsuzlaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

Sabancı, teknolojiyi, insan kaynağını ve sermayeyi net değer yaratma hedefleri etrafında hizalayarak, tüm paydaşlar ve gelecek nesiller için kalıcı ve ölçülebilir fayda üretmeyi amaçlıyor.