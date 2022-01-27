Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.
Saran Group'un sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile grubun Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamda, “Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan Saran ve kardeşleri Sadun Saran ve Sinan Saran’ın sevgili babası, değerli büyüğümüz Özbek Saran’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre, Özbek Saran’ın cenaze namazı yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.