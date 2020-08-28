SAHA İstanbul, UKRAVİAPROM ile işbirliği anlaşması imzaladı

28 Ağustos 2020

Savunma ve havacılık sektörlerinde, Türkiye ve Ukrayna arasında son dönemde artan işbirliğine katkı sağlayacak önemli bir adım da SAHA İstanbul’dan geldi. Türkiye’nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul ve Ukrayna Havacılık Kümelenmesi “UKRAVİAPROM” arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalandı.

Teknopark İstanbul’da yapılan imza törenine katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, UKRAVİAPROM Başkanı Viktor POPOV ve beraberindeki heyeti, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve SAHA İstanbul ekibi karşıladı.

İmza töreni öncesinde Bayraktar, Ukrayna Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyete SAHA İstanbul’u tanıtan bir sunum yaptı. Sunumların ardından SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky’e minyatür bir şahin topu hediye etti ve sonrasında imza törenine geçildi.

Türkiye ve Ukrayna’daki KOBİ’ler ortak projeler yapacak

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve UKRAVİAPROM Başkanı Viktor POPOV tarafından imzalanan anlaşma; iki kümelenme üyelerinin birlikte projeler geliştirmesinin ve hayata geçirmesinin yolunu açıyor. İki büyük kümelenmede yer alan Türk ve Ukraynalı şirketler ortak çalışma grupları oluşturabilecek, endüstriyel ve teknolojik sorunlara çözüm geliştirmek için ortaklaşa işbirliği yapacak.

Özellikle KOBİ’lerin gelişimine ve ihracat yapmasına önemli katkılar sağlayacak anlaşma, KOBİ’lerin ve personelin eğitimi ve niteliklerinin uluslararası standartlara taşınmasını da kapsıyor.

Türkiye’de son yıllarda havacılık alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken UKRAVİAPROM Başkanı Viktor Popov, SAHA İstanbul ile yapılan anlaşmanın iki ülke ticaretine ve özellikle KOBİ’lerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ukraynalı heyet, SAHA İstanbul firmalarını ziyaret etti

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve UKRAVİAPROM Başkanı Viktor POPOV’un işbirliği anlaşmasının imzalamasının ardından Ukraynalı heyet KordSA Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi’ni, Delta V Uzay Teknolojileri, Sedef ve Yonca Onuk Tersanecilik’i ve son olarak BAYKAR’ı ziyaret etti.