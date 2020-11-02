Sales Network’te Topluluk Geliştirme Direktörlüğü'ne Aslı Taşkentli getirildi

02 Kasım 2020

Satış dünyasında değişim süreçlerine liderlik etmek, satış mesleğini markalaştırarak, gençler ve kadınlar arasında öncelikli tercih edilir noktaya getirerek endüstriyi desteklemek amacıyla 2016 yılında kurulan Sales Network, yaptığı açıklama ile Topluluk Geliştirme Direktörlüğü görevine Aslı Taşkentli'nin atandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, perakende sektörünün ulusal ve uluslararası markalarında Operasyon ve Satış fonksiyonlarına bağlı farklı görevlerde 15 yıl yöneticilik ve son iki senedir dernek & STK gönüllü çalışmalarının yanı sıra dernek genel koordinatör deneyimine sahip Aslı Taşkentli, 1 Kasım 2020 itibarıyla Sales Network’e Topluluk Geliştirme Direktörü olarak atandı.

Profesyonel iş yaşamında, perakende sektörünün önde gelen markalarında yeni format entegrasyonu ve satış, tedarik zinciri, insan kaynakları gibi farklı fonksiyonların ortak yürüttüğü merkezileşme ve dönüşüm projelerinde etkin rol alan Aslı Taşkentli, Genel Koordinatör görevinde ise üst yönetimde kadın temsil oranının artırılması misyonunu destekleyen etkinlikler ve Çeşitlilik & Kapsayıcılık alanındaki sorumluluk projelerini koordine etti.