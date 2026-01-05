Sanayici, bilgi odaklı üretimi hedefleyecek
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, göreve geldikleri 2025 yılını değerlendirerek 2026 yılına ilişkin hedef ve öncelikleri paylaştı.
Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen sanayide üretimin sürdüğüne dikkat çeken Kutlualp, DOSABSİAD’ın üyelerini sanayide yapay zekâdan yeşil dönüşüme, finansman yönetiminden tüketici trendlerine kadar geniş bir perspektifte geleceğe hazırladığını söyledi.
2025 yılı boyunca üyelerin değişen koşullara hızlı uyum sağlaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kutlualp, sanayide yapay zekâ uygulamaları, yeşil dönüşüm, finansman yönetimi ve tüketici trendleri başlıklarında eğitimler, bilgilendirme toplantıları ve sektör buluşmaları düzenlediklerini söyledi. DOSAB ile ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da somut adımlar attıklarını belirten Kutlualp, “DOSAB komitelerinde DOSABSİAD yönetiminden arkadaşlarımızın da aktif katılımını sağlayarak, tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket ettik” dedi.
Finansman ve Ar-Ge alanında temaslar artırıldı
Sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm üretmeyi önemsediklerini ifade eden Kutlualp, BUTEKOM’a gerçekleştirilen ziyaretlerle Ar- Ge ve inovasyon süreçlerinin desteklendiğini söyledi. Finansman tarafında da yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktaran Kutlualp, “BUTEKOM’a yaptığımız stratejik ziyaretlerle, katma değerli üretimin anahtarı olan Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini destekledik. Bununla birlikte ekonomi danışmanlarımızla düzenlediğimiz toplantılarda küresel piyasaları ve 2026 projeksiyonlarını mercek altına alırken; Türk Eximbank yetkilileriyle üyelerimizi bir araya getirerek, ihracatın finansmanı ve alacak sigortası gibi hayati konularda sanayicimize rehberlik ettik” diye konuştu.
2026 yılı vizyonlarını “Bilgi Odaklı Üretim ve Sürdürülebilir Büyüme” temasıyla şekillendirdiklerini belirten Kutlualp, yeni dönemde veriye dayalı karar alma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kutlualp, “Üretimde hız kadar isabet de önemli. Veriyi doğru okuyan, maliyetini yöneten, sürdürülebilirlikte standart yakalayan sanayici bir adım öne geçiyor. 2026’da bu yaklaşımı sahaya indirecek programlara ağırlık vereceğiz” diye konuştu.