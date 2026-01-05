Sanayici, bilgi odaklı üretimi hedefleyecek

Küresel ekonomik belirsizliklere rağ­men sanayide üretimin sür­düğüne dikkat çeken Kutlu­alp, DOSABSİAD’ın üyelerini sanayide yapay zekâdan yeşil dönüşüme, finansman yöne­timinden tüketici trendlerine kadar geniş bir perspektifte geleceğe hazırladığını söyledi.

2025 yılı boyunca üyelerin değişen koşullara hızlı uyum sağlaması için yoğun bir ça­lışma yürüttüklerini belirten Kutlualp, sanayide yapay zekâ uygulamaları, yeşil dönüşüm, finansman yönetimi ve tüketi­ci trendleri başlıklarında eği­timler, bilgilendirme toplan­tıları ve sektör buluşmaları düzenlediklerini söyledi. DO­SAB ile ilişkilerin güçlendi­rilmesi konusunda da somut adımlar attıklarını belirten Kutlualp, “DOSAB komite­lerinde DOSABSİAD yöneti­minden arkadaşlarımızın da aktif katılımını sağlayarak, tam bir iş birliği ve eşgüdüm içerisinde hareket ettik” dedi.

Finansman ve Ar-Ge alanında temaslar artırıldı

Sanayicinin ihtiyaç duydu­ğu alanlarda çözüm üretme­yi önemsediklerini ifade eden Kutlualp, BUTEKOM’a ger­çekleştirilen ziyaretlerle Ar- Ge ve inovasyon süreçlerinin desteklendiğini söyledi. Fi­nansman tarafında da yoğun bir temas trafiği yürütüldü­ğünü aktaran Kutlualp, “BU­TEKOM’a yaptığımız strate­jik ziyaretlerle, katma değerli üretimin anahtarı olan Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini des­tekledik. Bununla birlikte ekonomi danışmanlarımızla düzenlediğimiz toplantılar­da küresel piyasaları ve 2026 projeksiyonlarını mercek al­tına alırken; Türk Eximbank yetkilileriyle üyelerimizi bir araya getirerek, ihracatın fi­nansmanı ve alacak sigorta­sı gibi hayati konularda sana­yicimize rehberlik ettik” diye konuştu.

2026 yılı vizyonlarını “Bil­gi Odaklı Üretim ve Sürdü­rülebilir Büyüme” temasıyla şekillendirdiklerini belirten Kutlualp, yeni dönemde ve­riye dayalı karar alma kültü­rünü yaygınlaştırmayı hedef­lediklerini söyledi. Kutlualp, “Üretimde hız kadar isabet de önemli. Veriyi doğru okuyan, maliyetini yöneten, sürdürü­lebilirlikte standart yakalayan sanayici bir adım öne geçiyor. 2026’da bu yaklaşımı sahaya indirecek programlara ağırlık vereceğiz” diye konuştu.