Sanayici Kazım Sertdemir ve eşinden üzen haber
İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden Gürdemir Plastik Baskı Ambalaj Sanayi'nin kurucusu Kazım Sertdemir ve eşi, geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.
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Gürdemir Plastik Baskı Ambalaj Sanayi kurucusu ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir İzmir'de trafik kazası geçirdi.
Sertdemir çifti, kazada hayatını kaybetti. Kazanın, direksiyon başında bulunan Mehmet Kazım Sertdemir’in kalp krizi geçirmesi sonucunda aracın hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.