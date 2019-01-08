Sanayiciler öğrencilerle buluştu

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa ve ülke sanayileşmesine önemli katkılar sağlayan pek çok değerleri yetiştiren Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 150’nci yılı kutlamaları, birbirinden farklı etkinliklerle sürüyor. Bu etkinlikler kapsamında konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide, Tophane MTAL’den mezun olmuş iş dünyası temsilcilerinden Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık, öğrencilere tecrübelerini aktardı. Okul Müdürü Yusuf Ay moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide konuşan Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı ve Pınar Metal AŞ sahibi Necmettin Pınar, okul ve iş hayatına dair deneyimlerini gençlere aktardı.

Söyleşinin ardından, Tophane MTAL Okul Müdürü Yusuf Ay tarafından Tophane E.M.L. Güçlendirme Vakfı Başkanı Necmettin Pınar ve 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Vehbi Varlık’a okul dönemlerine ait bir hediye takdim etti. Tophane MTAL’in kuruluşunun 150. yılı, 2019 Haziran ayına kadar her ay yapılacak çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.