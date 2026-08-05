Sanayide erken kayıp riski giderek büyüyor

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Ağustos Ayı Olağan Mec­lis Toplantısı’nda ekono­mideki gelişmeler, sanayinin gö­rünümü, üretim ve ihracat, finans­mana erişim sorunları ile ABD’nin tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yeni tarife düzenlemele­ri ele alındı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yakla­şık üç yıldır uygulanan dezenflas­yon programının sanayi üzerin­deki etkilerine dikkat çekerek, üretim, ihracat ve istihdamın eko­nomi politikalarının merkezinde tutulması gerektiğini söyledi.

Üretim ekonomisi güçlendirilmeli

Özellikle emek yoğun sektörler­de artan maliyetlerin Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki reka­bet gücünü zayıflattığını belirten Kasapoğlu, finansmana erişimde yaşanan sorunların ve yüksek fi­nansman maliyetlerinin sanayi­ci üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Enflasyonla mücade­le edilirken üretim kapasitesinin korunmasının da göz ardı edil­memesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sanayinin ekonomi­deki payındaki gerilemenin dik­katle değerlendirilmesini istedi. Temmuz ayı İstanbul Sanayi Oda­sı Türkiye İmalat PMI verisinin 47,7 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Kasapoğlu, endeksin 50 eşik değerinin altında kalma­sının üretim tarafındaki yavaşla­manın sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Enflasyonda kademeli ge­rileme görülmesine rağmen üre­timdeki kırılganlığın devam etti­ğini belirtti.

Denizli ihracatta yükseldi

Denizli’nin temmuz ayı ihra­catının 483,9 milyon dolara ula­şarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık seviyeyi gördü­ğünü belirten Kasapoğlu, kentin yılın ilk yedi ayında Türkiye or­talamasının üzerinde ihracat ar­tışı yakaladığını söyledi. Geçen yı­lın aynı döneminin bayram ayına denk gelmesi nedeniyle yıllık artış oranlarının bu durum dikkate alı­narak değerlendirilmesi gerekti­ğini ifade eden Kasapoğlu, tutar bazındaki yükselişin olumlu oldu­ğunu ancak miktar bazındaki ge­lişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Takipteki kredi tutarları ile kar­şılıksız çek oranlarındaki artışın işletmelerin nakit akışında yaşa­nan sıkışıklığı gösterdiğini belir­ten Kasapoğlu, Denizli sanayisi­nin diğer sanayi şehirlerine kı­yasla dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Kentin KOBİ ağırlıklı üre­tim yapısının değişen piyasa ko­şullarına daha hızlı uyum sağla­masına katkı sunduğunu ifade et­ti. Sanayicinin beklentisinin daha fazla borçlanmak olmadığını vur­gulayan Kasapoğlu, üretimin de­vamlılığını sağlayacak sürdürü­lebilir bir finansman ortamının oluşturulmasının ihracat ve istih­dam açısından kritik olduğunu di­le getirdi.

ABD tarifesi ihracatçıyı zorluyor

ABD’nin tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesini de değer­lendiren Kasapoğlu, uygulamanın Türkiye’nin rakip ülkeler karşı­sındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Mali­yet baskısının sürdüğü bir dönem­de ilave tarife yükünün ihracatçı için yeni bir sorun oluşturduğu­nu belirten Kasapoğlu, siparişle­rin alternatif ülkelere yönelmesi riskine dikkat çekti. Türkiye ile ABD arasında yürütülmesi plan­lanan müzakere sürecinin sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türk ihracatçı­sını dezavantajlı konuma düşüren koşulların giderilmesi ve küresel pazarlarda eşit rekabet şartları­nın sağlanması gerektiğini söy­ledi. Kasapoğlu, ihracatçılara yö­nelik döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yeni dü­zenlemeyle katma değer, kârlılık ve iş gücü maliyetlerinin dikkate alınacağı farklılaşan bir sisteme geçileceğini aktaran Kasapoğlu, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek uy­gulamanın ihracatçıların finans­mana erişimine katkı sağlayaca­ğını söyledi. “Finansman maliyet­lerinin yüksek, küresel rekabetin yoğun olduğu bu dönemde ihra­catçımıza nefes aldıran her des­tek kıymetlidir” diyen Kasapoğlu, üretim ve ihracat gücünün korun­ması için rekabetçiliği artıracak ilave adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.