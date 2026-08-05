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Sanayide erken kayıp riski giderek büyüyor

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yüksek finansman maliyetleri ve rekabet gücündeki kaybın sanayi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Kasapoğlu, dezenflasyon sürecinde üretim kapasitesini ve rekabetçiliği koruyacak adımların hızla atılması gerektiğini söyledi.

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Sanayide erken kayıp riski giderek büyüyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Ağustos Ayı Olağan Mec­lis Toplantısı’nda ekono­mideki gelişmeler, sanayinin gö­rünümü, üretim ve ihracat, finans­mana erişim sorunları ile ABD’nin tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yeni tarife düzenlemele­ri ele alındı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yakla­şık üç yıldır uygulanan dezenflas­yon programının sanayi üzerin­deki etkilerine dikkat çekerek, üretim, ihracat ve istihdamın eko­nomi politikalarının merkezinde tutulması gerektiğini söyledi.

Üretim ekonomisi güçlendirilmeli

Özellikle emek yoğun sektörler­de artan maliyetlerin Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki reka­bet gücünü zayıflattığını belirten Kasapoğlu, finansmana erişimde yaşanan sorunların ve yüksek fi­nansman maliyetlerinin sanayi­ci üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Enflasyonla mücade­le edilirken üretim kapasitesinin korunmasının da göz ardı edil­memesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sanayinin ekonomi­deki payındaki gerilemenin dik­katle değerlendirilmesini istedi. Temmuz ayı İstanbul Sanayi Oda­sı Türkiye İmalat PMI verisinin 47,7 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Kasapoğlu, endeksin 50 eşik değerinin altında kalma­sının üretim tarafındaki yavaşla­manın sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Enflasyonda kademeli ge­rileme görülmesine rağmen üre­timdeki kırılganlığın devam etti­ğini belirtti.

Denizli ihracatta yükseldi

Denizli’nin temmuz ayı ihra­catının 483,9 milyon dolara ula­şarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık seviyeyi gördü­ğünü belirten Kasapoğlu, kentin yılın ilk yedi ayında Türkiye or­talamasının üzerinde ihracat ar­tışı yakaladığını söyledi. Geçen yı­lın aynı döneminin bayram ayına denk gelmesi nedeniyle yıllık artış oranlarının bu durum dikkate alı­narak değerlendirilmesi gerekti­ğini ifade eden Kasapoğlu, tutar bazındaki yükselişin olumlu oldu­ğunu ancak miktar bazındaki ge­lişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Takipteki kredi tutarları ile kar­şılıksız çek oranlarındaki artışın işletmelerin nakit akışında yaşa­nan sıkışıklığı gösterdiğini belir­ten Kasapoğlu, Denizli sanayisi­nin diğer sanayi şehirlerine kı­yasla dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Kentin KOBİ ağırlıklı üre­tim yapısının değişen piyasa ko­şullarına daha hızlı uyum sağla­masına katkı sunduğunu ifade et­ti. Sanayicinin beklentisinin daha fazla borçlanmak olmadığını vur­gulayan Kasapoğlu, üretimin de­vamlılığını sağlayacak sürdürü­lebilir bir finansman ortamının oluşturulmasının ihracat ve istih­dam açısından kritik olduğunu di­le getirdi.

ABD tarifesi ihracatçıyı zorluyor

ABD’nin tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesini de değer­lendiren Kasapoğlu, uygulamanın Türkiye’nin rakip ülkeler karşı­sındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Mali­yet baskısının sürdüğü bir dönem­de ilave tarife yükünün ihracatçı için yeni bir sorun oluşturduğu­nu belirten Kasapoğlu, siparişle­rin alternatif ülkelere yönelmesi riskine dikkat çekti. Türkiye ile ABD arasında yürütülmesi plan­lanan müzakere sürecinin sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türk ihracatçı­sını dezavantajlı konuma düşüren koşulların giderilmesi ve küresel pazarlarda eşit rekabet şartları­nın sağlanması gerektiğini söy­ledi. Kasapoğlu, ihracatçılara yö­nelik döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yeni dü­zenlemeyle katma değer, kârlılık ve iş gücü maliyetlerinin dikkate alınacağı farklılaşan bir sisteme geçileceğini aktaran Kasapoğlu, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek uy­gulamanın ihracatçıların finans­mana erişimine katkı sağlayaca­ğını söyledi. “Finansman maliyet­lerinin yüksek, küresel rekabetin yoğun olduğu bu dönemde ihra­catçımıza nefes aldıran her des­tek kıymetlidir” diyen Kasapoğlu, üretim ve ihracat gücünün korun­ması için rekabetçiliği artıracak ilave adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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