Sanayide erken kayıp riski giderek büyüyor
Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yüksek finansman maliyetleri ve rekabet gücündeki kaybın sanayi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Kasapoğlu, dezenflasyon sürecinde üretim kapasitesini ve rekabetçiliği koruyacak adımların hızla atılması gerektiğini söyledi.
Denizli Sanayi Odası (DSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ekonomideki gelişmeler, sanayinin görünümü, üretim ve ihracat, finansmana erişim sorunları ile ABD’nin tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yeni tarife düzenlemeleri ele alındı.
DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yaklaşık üç yıldır uygulanan dezenflasyon programının sanayi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, üretim, ihracat ve istihdamın ekonomi politikalarının merkezinde tutulması gerektiğini söyledi.
Üretim ekonomisi güçlendirilmeli
Özellikle emek yoğun sektörlerde artan maliyetlerin Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü zayıflattığını belirten Kasapoğlu, finansmana erişimde yaşanan sorunların ve yüksek finansman maliyetlerinin sanayici üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.
Enflasyonla mücadele edilirken üretim kapasitesinin korunmasının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sanayinin ekonomideki payındaki gerilemenin dikkatle değerlendirilmesini istedi. Temmuz ayı İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verisinin 47,7 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Kasapoğlu, endeksin 50 eşik değerinin altında kalmasının üretim tarafındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Enflasyonda kademeli gerileme görülmesine rağmen üretimdeki kırılganlığın devam ettiğini belirtti.
Denizli ihracatta yükseldi
Denizli’nin temmuz ayı ihracatının 483,9 milyon dolara ulaşarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek aylık seviyeyi gördüğünü belirten Kasapoğlu, kentin yılın ilk yedi ayında Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı yakaladığını söyledi. Geçen yılın aynı döneminin bayram ayına denk gelmesi nedeniyle yıllık artış oranlarının bu durum dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, tutar bazındaki yükselişin olumlu olduğunu ancak miktar bazındaki gelişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Takipteki kredi tutarları ile karşılıksız çek oranlarındaki artışın işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı gösterdiğini belirten Kasapoğlu, Denizli sanayisinin diğer sanayi şehirlerine kıyasla dayanıklılığını koruduğunu söyledi.
Kentin KOBİ ağırlıklı üretim yapısının değişen piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamasına katkı sunduğunu ifade etti. Sanayicinin beklentisinin daha fazla borçlanmak olmadığını vurgulayan Kasapoğlu, üretimin devamlılığını sağlayacak sürdürülebilir bir finansman ortamının oluşturulmasının ihracat ve istihdam açısından kritik olduğunu dile getirdi.
ABD tarifesi ihracatçıyı zorluyor
ABD’nin tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisi düzenlemesini de değerlendiren Kasapoğlu, uygulamanın Türkiye’nin rakip ülkeler karşısındaki rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Maliyet baskısının sürdüğü bir dönemde ilave tarife yükünün ihracatçı için yeni bir sorun oluşturduğunu belirten Kasapoğlu, siparişlerin alternatif ülkelere yönelmesi riskine dikkat çekti. Türkiye ile ABD arasında yürütülmesi planlanan müzakere sürecinin sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türk ihracatçısını dezavantajlı konuma düşüren koşulların giderilmesi ve küresel pazarlarda eşit rekabet şartlarının sağlanması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, ihracatçılara yönelik döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.
Yeni düzenlemeyle katma değer, kârlılık ve iş gücü maliyetlerinin dikkate alınacağı farklılaşan bir sisteme geçileceğini aktaran Kasapoğlu, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek uygulamanın ihracatçıların finansmana erişimine katkı sağlayacağını söyledi. “Finansman maliyetlerinin yüksek, küresel rekabetin yoğun olduğu bu dönemde ihracatçımıza nefes aldıran her destek kıymetlidir” diyen Kasapoğlu, üretim ve ihracat gücünün korunması için rekabetçiliği artıracak ilave adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.