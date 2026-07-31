Savaş British Airways’in yakıt hesabını bozdu, kapasite freni geldi

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British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus ve LEVEL’i bünyesinde bulunduran International Airlines Group, yılın geri kalanına ilişkin büyüme planını değiştirdi.

Orta Doğu’daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi, bazı uçuşların askıya alınması ve kısa mesafeli hatlardaki yoğun rekabet, grubun ikinci çeyrek bilançosundaki baskıyı artırdı.

Kâr yüzde 16 geriledi

IAG’nin istisnai kalemler öncesi faaliyet kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 düşerek 1 milyar 406 milyon avroya indi. Grup, 2025’in aynı çeyreğinde 1 milyar 680 milyon avro faaliyet kârı açıklamıştı.

İstisnai giderler dahil edildiğinde faaliyet kârı yüzde 25,2 azalarak 1 milyar 257 milyon avro oldu. Vergi sonrası net kâr ise yüzde 34,9 düşüşle 732 milyon avroya geriledi.

Gelir tarafında aynı ölçüde bir kayıp yaşanmadı. IAG’nin ikinci çeyrek geliri yüzde 0,2 artışla 8 milyar 883 milyon avroya çıktı.

Yolcu gelirleri yüzde 1,1 yükselerek 7 milyar 856 milyon avroya ulaşırken kargo gelirleri yüzde 5,1 düştü. Diğer gelirlerdeki gerileme de grubun toplam gelir artışını sınırladı.

Yakıt faturası yüzde 22,8 arttı

İkinci çeyrekte yakıt ve emisyon giderleri 1 milyar 808 milyon avrodan 2 milyar 221 milyon avroya yükseldi. Artış oranı yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

IAG, maliyet artışının temel nedenleri arasında Orta Doğu’daki çatışmaların ardından yükselen petrol fiyatlarını ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarındaki aksamaları gösterdi.

Grubun ilk altı aylık yakıt ve emisyon gideri de yüzde 12,3 artarak 3 milyar 956 milyon avroya çıktı. Zayıflayan dolar ve yakıt fiyatlarına karşı yapılan koruma işlemleri, toplam faturanın daha sert yükselmesini engelledi.

IAG, yılın ilk yarısında yakıt koruma işlemlerinden 769 milyon avroluk kazanç sağladı. Buna rağmen yüksek jet yakıtı fiyatlarının bilanço üzerindeki baskısı ortadan kalkmadı.

Kapasite artışı rafa kalktı

IAG, daha önce 2026 yılında yüzde 3’e yaklaşan kapasite artışı öngörüyordu. Şirket yeni tahmininde yıllık kapasitenin 2025 seviyesinde kalmasını beklediğini açıkladı.

Grubun ikinci çeyrek kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azaldı. Orta Doğu uçuşlarının askıya alınması, planlanan büyümenin gerçekleştirilememesinde belirleyici oldu.

Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya hatlarındaki kapasite ikinci çeyrekte yüzde 17,4 azaltıldı. British Airways, Iberia ve Vueling; Körfez ülkeleri, İsrail ve Ürdün dahil çok sayıda noktaya uçuşlarını durdurdu.

IAG, bu kesintilerin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Şirket, kârlılığı korumak amacıyla kış tarifesindeki kısa mesafeli uçuşları da yeniden değerlendirecek.

British Airways talebi korudu

Grubun tamamı maliyet baskısıyla karşılaşırken British Airways’in bazı uzun mesafeli hatları güçlü performans gösterdi.

Orta Doğu üzerinden aktarma yapmak istemeyen kurumsal yolcular, Londra merkezli doğrudan uçuşlara yöneldi. British Airways bu talebi karşılamak amacıyla Bangkok, Kuala Lumpur ve Singapur gibi Asya destinasyonlarına ek kapasite ayırdı.

Asya-Pasifik bölgesindeki grup kapasitesi ilk yarıda yüzde 7,7 arttı. Bu bölgedeki yolcu geliri, sunulan koltuk kilometre başına yüzde 8,4 yükseldi.

British Airways’in Kuzey Atlantik hatlarındaki birim gelir performansı da güçlü kaldı. Buna karşılık Aer Lingus, ABD’li havayollarının artan kapasitesi ve yüksek yakıt giderleri nedeniyle daha zayıf sonuç verdi.

Maliyetin yüzde 60’ı telafi edilecek

IAG, yükselen yakıt maliyetinin yaklaşık yüzde 60’ını gelir artışı ve tasarruf önlemleriyle karşılamayı hedefliyor.

Bu plan; bilet fiyatlarında yapılabilecek düzenlemeleri, daha düşük kârlı rotaların azaltılmasını, yeni ve daha verimli uçakların kullanımını ve şirketlerin maliyet azaltma programlarını kapsıyor.

Grup, yılın tamamında yakıt maliyetinin petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak 8,3 milyar avro ile 8,6 milyar avro arasında gerçekleşebileceğini hesaplıyor.

IAG, kısa mesafeli Avrupa pazarında yoğun rekabet nedeniyle maliyet artışını tamamen bilet fiyatlarına yansıtmakta zorlanıyor. Şirketin Londra Heathrow’daki güçlü konumu ise British Airways’in bazı hatlarda fiyatlarını korumasına yardımcı oluyor.

Kış tarifesi kritik olacak

IAG, yılın ikinci yarısındaki kapasitesinin yaklaşık yüzde 57’si için rezervasyon almış durumda. Rezervasyon gelirleri geçen yılın aynı dönemine yakın seyrediyor.

Şirket uzun mesafeli pazarlarda olumlu görünümün korunmasını, kısa mesafeli uçuşlarda ise fiyat rekabetinin devam etmesini bekliyor.

IAG, 2026’da 16 yeni uçak teslim almayı ve yaklaşık 3,4 milyar avro yatırım harcaması yapmayı planlıyor. Yeni uçakların daha düşük yakıt tüketimi sağlaması, artan enerji maliyetlerine karşı grubun en önemli savunma araçlarından biri olacak.

Bundan sonraki dönemde petrol fiyatları, Orta Doğu rotalarının yeniden açılma takvimi ve kış uçuş programında yapılacak değişiklikler izlenecek. Yakıt maliyetinin yolculara ne ölçüde yansıtılacağı da bilet fiyatlarının yönünü belirleyecek.