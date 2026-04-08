Savaş sürerse ihracatta kayıp 10 milyar dolara ulaşır

Hamide HANGÜL

Türkiye İhracat Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Orta Doğu’daki savaşın uzun sürmesi halinde bunun ihracatta negatif etkilerinin görülebileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, İstanbul’da bu yıl 27-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapı - Turkeybuild İstanbul Fuarına yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan Tecdelioğlu, savaşın etkisiyle dünyada tedarik zinciri halkalarının kırıldığını, enerji maliyetlerindeki yükselişin dünya ekonomisini ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunun altını çizdi. Ancak Türkiye’nin, kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve tren yolu bağlantılarıyla böyle bir sıkıntıyı ihracatçılar olarak yaşamadıklarını dile getiren Tecdelioğlu, “Fiyatlar yükseliyor, maliyetle ilgili sıkıntılar var, ancak tedarikle ilgili benzin kuyruğumuz, gaz kuyruğumuz yok” diye konuştu.

Körfez’e sevkiyatta sıkıntılar yaşanıyor

Orta Doğu’daki savaşın ihracata olası etkilerine de değinen Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemde ülkemizin ihracatına baktığımızda. 6 Nisan verilerine göre, 59,5 milyar dolarlık bir ihracat var. Geçen sene 58.5 milyar dolar ihracatımızı, değerde yüzde 1,7, birim fiyatta da yüzde 8,8'lik artışla ihracatımızı düşürmeden yukarıya çekmeye devam ediyoruz. İhracatımız şu an yüzde 1,74 oranında yükselmiş.

Ancak savaşın etkilerinden o bölgedeki coğrafi ihracatımızı da olumsuz yönde etkileneceğini biliyoruz. Şu an ürünlerimiz o coğrafyaya maalesef gitmiyor. Bazı düşüşleri göreceğimizi umuyoruz. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili sevkiyatlarımızda ciddi sıkıntıları yaşıyoruz. 29 Mart tarihi itibariyle Türkiye, o bölgeye ihracatında yüzde 36'lık bir düşüş var. Geçen yıl martta, yani savaştan önce 2 milyar dolarlık ihracat yaparken şu an 1.2 milyar dolarda. Bu savaş uzun sürerse yıllık 5 milyarla 10 milyar dolar arasında negatif yönde ihracatımıza etkisi olacağını düşünüyoruz.”

Bölgenin ihtiyacını hem rekabetçi fiyatlarla, hem de süresinde gecikmeden teslim ediyor olacaklarını dile getiren Tecdelioğlu, “Biz şu an tedarikte, teslimde bir sıkıntı yaşamadan tüm dünyadan gelen siparişlerimizi hava yolu, kara yolu, deniz yolu ve demir yoluyla hızlı bir şekilde lojistik ağlarımızla teslim ediyoruz. Türkiye olarak biz teslimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretimle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamaktayız. Sanayimiz, ihracatımız canlı bir şekilde devam ediyor.”

Yapı fuarına 133 ülkeden yabancı ziyaretçi geliyor

Türkiye’de yapı ve inşaat sektörüne yönelik gerçekleştirilen ilk ihtisas fuarı niteliğindeki Yapı - Turkeybuild İstanbul Fuarı, 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 48’inci kez kapılarını açacak. Bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın prestijli fuarlar listesine giren fuar kapsamında, Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile Avrasya Hırdavat – Hırdavat Özel Bölümü, İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile İskele – Kalıp Özel Bölümü’nü hayata geçirilecek.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul Direktörü Banu Keskin, “Bu yıl fuarımızda 500’e yakın firma, 300’den fazla ürün grubu ve 700’ün üzerinde markayı ağırlamayı bekliyoruz. Yürüttüğümüz satın alma heyeti programıyla 100’den fazla ülkeden 285 firmayı ve 500’e yakın sektör profesyonelini katılımcılarımızla birebir iş görüşmelerinde buluşturacağız. Şu ana kadar 133 ülkeden yabancı ziyaretçi kaydı aldık. Yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 7 artış var” diye konuştu. Çetin Tecdelioğlu, söz konusu fuarda yüz yüze görüşmelerin de etkisiyle 1 milyar dolarlık ticari anlaşmaların söz konusu olabileceğine işaret etti.