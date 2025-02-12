Sektörler için dijital dönüşüm hem fırsat hem tehdit olacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derne­ği (MÜSİAD), ken­di çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 17 farklı sektöre dair çıkardığı yıllık raporlarla sek­törleri bekleyen fırsat ve teh­ditleri ortaya koydu.

Buna göre, 2030’a kadar sektörlerin önün­deki en kritik gündem madde­si dijital dönüşüm olacak. Tüm sektörler için bu bir fırsat ola­rak değerlendirilirken, dijital dönüşüme yeterince ayak uy­duramama, mevzuatsal belir­sizlik ve düzenlemeler, artan maliyetler gibi konular tehdit olmaya devam edecek. Son iki yılı enflasyonla mücadele adı­na atılan sıkılaşma adımlarıy­la geçiren sektörlerin en temel beklentilerinden biri ise kalı­cı yapısal dönüşümün sağlan­ması.

MÜSİAD’ın yayınladığı raporda yer alan sektörler ise şunlar; basım, yayın ve medya, dijital dönüşüm, enerji ve çev­re, finansal hizmetler ve danış­manlık, gıda, tarım ve hayvan­cılık, hizmetler sektörü, inşa­at ve yapı malzemeleri, kimya, metal ve maden, lojistik, maki­ne, mobilya ve dayanıklı tüke­tim sektörü, otomotiv ve ula­şım araçları, perakende, sağlık, savunma sanayi, tekstil, deri ve hazır giyim, turizm sektörü.

Türkiye’de yatırım orta­mının iyileştirilmesi ve fır­sat ortamı oluşturulması için kalıcı yapısal reformların ka­çınılmaz olduğunu vurgula­yan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, hukuk, vergi mevzuatı, işgücü piyasasında işveren baskısının azaltılma­sı, teşviklerin sadeleştirilme­si gibi konuları önceliklen­dirdi.

Sektörel değil ürün baz­lı teşvik sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden Asma­lı, “Teşvik adı altında kaynak­lar heba edilmesin. Şirketle­rin yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmasının önü açıl­sın, ikiz dönüşüm için destek­ler sağlansın” dedi. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisi­nin güçlendirilmesine yöne­lik çalışmalar yaptıklarını ve her geçen gün önceki günden daha çok çalıştıklarını söyle­yen Asmalı, “MÜSİAD, ülke­mizdeki en verimli ve en ça­lışkan iş dünyası kuruluşu. Bu gayretle de çıkardığı raporlar ve ortaya koyduğu politikalar gösterilen verimin en somut örneği” dedi.

“Küresel eğilimleri şekillendiren olmalıyız"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise, “Günümüz dünyasında ekonomiler, yalnızca küresel eğilimleri takip eden değil, ay­nı zamanda bu eğilimleri şe­killendiren aktörler sayesin­de büyüyüp gelişmektedir.

MÜSİAD olarak amacımız, Türkiye’nin güçlü sanayi ve ti­caret altyapısını daha da ile­riye taşımak, sektörlerimi­zin sürdürülebilir büyümesi­ne katkıda bulunmak ve karar alıcılar için yol gösterici ana­lizler sunmaktır” dedi. Özde­mir, şöyle devam etti: “Rapor­larda, her sektörün mevcut durumu, karşılaştığı fırsatlar ve riskler detaylı bir şekilde ele alınarak geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunul­muştur.

Türkiye ekonomisine olan güçlü inancımızla, üre­timden ihracata, teknolojiden finansmana kadar tüm kritik alanlarda daha rekabetçi, da­ha yenilikçi ve daha güçlü bir konuma gelmek için çalışma­larımızı sürdürüyoruz. Bu ra­porların, Türkiye’nin küresel arenada daha güçlü, rekabet­çi ve yenilikçi bir konum el­de etmesine vesile olacak.Ye­rel üretimden uluslararası ih­racata uzanan bu yolculukta, her sektörün katkısı ülkemi­zin küresel başarısına büyük bir ivme kazandıracak.”

“Sadece para politikasıyla enflasyon düşmez”

Enflasyonla mücadele adına olumlu adımlar atıldığını ancak gidecek daha çok yol olduğunu söyleyen Mahmut Asmalı, “Merkez Bankası’nın faizde yılsonu hedefini 24’e çıkarması da iddialı bir oran. 27-28’leri görürüz diye düşünüyorum. Azalış trendi beklenen hızda olmayacak. Enflasyon düşüşlerinin vatandaşın cebine yansıması için daha zaman var. Tek para politikalarıyla enflasyon düşürülmez. MB tek başına bunu yapamaz” dedi.

“Nişanı taktık, düğün mayısta”

MÜSİAD’ın mayısta yapılacak olağan genel kurulunda yeni başkanın seçileceğini açıklayan Mahmut Asmalı, “Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Başkan Yardımcımız Burhan Özdemir’in adı öne çıktı. Nişanı taktık, düğün de mayıs ayında inşallah” dedi. Asmalı, tüzükte yaptıkları değişiklikle görevi bırakan başkanların yüksek istişare başkanı olarak göreve devam edeceğini açıkladı.