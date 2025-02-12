Sektörler için dijital dönüşüm hem fırsat hem tehdit olacak
MÜSİAD, Türkiye’nin 17 ana sektörünü bekleyen fırsat ve tehditleri ortaya koyan sektörel raporlarını yayınladı. Buna göre, sektörlerin önündeki en büyük fırsat ve tehdit dijital dönüşüm olacak. Maliyet artışları ve enflasyon baskısı da risk olmaya devam ederken, en temel beklenti kalıcı yapısal reformların sağlanması.
Nurdoğan A. ERGÜN
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), kendi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 17 farklı sektöre dair çıkardığı yıllık raporlarla sektörleri bekleyen fırsat ve tehditleri ortaya koydu.
Buna göre, 2030’a kadar sektörlerin önündeki en kritik gündem maddesi dijital dönüşüm olacak. Tüm sektörler için bu bir fırsat olarak değerlendirilirken, dijital dönüşüme yeterince ayak uyduramama, mevzuatsal belirsizlik ve düzenlemeler, artan maliyetler gibi konular tehdit olmaya devam edecek. Son iki yılı enflasyonla mücadele adına atılan sıkılaşma adımlarıyla geçiren sektörlerin en temel beklentilerinden biri ise kalıcı yapısal dönüşümün sağlanması.
MÜSİAD’ın yayınladığı raporda yer alan sektörler ise şunlar; basım, yayın ve medya, dijital dönüşüm, enerji ve çevre, finansal hizmetler ve danışmanlık, gıda, tarım ve hayvancılık, hizmetler sektörü, inşaat ve yapı malzemeleri, kimya, metal ve maden, lojistik, makine, mobilya ve dayanıklı tüketim sektörü, otomotiv ve ulaşım araçları, perakende, sağlık, savunma sanayi, tekstil, deri ve hazır giyim, turizm sektörü.
Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve fırsat ortamı oluşturulması için kalıcı yapısal reformların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, hukuk, vergi mevzuatı, işgücü piyasasında işveren baskısının azaltılması, teşviklerin sadeleştirilmesi gibi konuları önceliklendirdi.
Sektörel değil ürün bazlı teşvik sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden Asmalı, “Teşvik adı altında kaynaklar heba edilmesin. Şirketlerin yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmasının önü açılsın, ikiz dönüşüm için destekler sağlansın” dedi. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve her geçen gün önceki günden daha çok çalıştıklarını söyleyen Asmalı, “MÜSİAD, ülkemizdeki en verimli ve en çalışkan iş dünyası kuruluşu. Bu gayretle de çıkardığı raporlar ve ortaya koyduğu politikalar gösterilen verimin en somut örneği” dedi.
“Küresel eğilimleri şekillendiren olmalıyız"
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise, “Günümüz dünyasında ekonomiler, yalnızca küresel eğilimleri takip eden değil, aynı zamanda bu eğilimleri şekillendiren aktörler sayesinde büyüyüp gelişmektedir.
MÜSİAD olarak amacımız, Türkiye’nin güçlü sanayi ve ticaret altyapısını daha da ileriye taşımak, sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve karar alıcılar için yol gösterici analizler sunmaktır” dedi. Özdemir, şöyle devam etti: “Raporlarda, her sektörün mevcut durumu, karşılaştığı fırsatlar ve riskler detaylı bir şekilde ele alınarak geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunulmuştur.
Türkiye ekonomisine olan güçlü inancımızla, üretimden ihracata, teknolojiden finansmana kadar tüm kritik alanlarda daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha güçlü bir konuma gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu raporların, Türkiye’nin küresel arenada daha güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir konum elde etmesine vesile olacak.Yerel üretimden uluslararası ihracata uzanan bu yolculukta, her sektörün katkısı ülkemizin küresel başarısına büyük bir ivme kazandıracak.”
“Sadece para politikasıyla enflasyon düşmez”
Enflasyonla mücadele adına olumlu adımlar atıldığını ancak gidecek daha çok yol olduğunu söyleyen Mahmut Asmalı, “Merkez Bankası’nın faizde yılsonu hedefini 24’e çıkarması da iddialı bir oran. 27-28’leri görürüz diye düşünüyorum. Azalış trendi beklenen hızda olmayacak. Enflasyon düşüşlerinin vatandaşın cebine yansıması için daha zaman var. Tek para politikalarıyla enflasyon düşürülmez. MB tek başına bunu yapamaz” dedi.
“Nişanı taktık, düğün mayısta”
MÜSİAD’ın mayısta yapılacak olağan genel kurulunda yeni başkanın seçileceğini açıklayan Mahmut Asmalı, “Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede Başkan Yardımcımız Burhan Özdemir’in adı öne çıktı. Nişanı taktık, düğün de mayıs ayında inşallah” dedi. Asmalı, tüzükte yaptıkları değişiklikle görevi bırakan başkanların yüksek istişare başkanı olarak göreve devam edeceğini açıkladı.