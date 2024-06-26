SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılan Türk iş insanlarına özel resepsiyon

Sedat Önal, organizasyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsatarak, bunun iddialı bir hedef olduğunu ancak halihazırda yaratılan sinerjinin daha da geliştirilememesi için hiçbir neden görmediklerini ifade etti ve ekledi: "Ortak refaha yönelik paylaştığımız vizyonlarımıza ulaşmak için her iki taraftaki girişimcileri, etkileşimlerini artırmaya, varlıklarını bir araya getirmeye, sinerji yaratmaya teşvik etmeye devam edeceğiz."

Farrell: "Türkiye, karmaşık bir bölgede lider konumunda"

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Diane Farrell, bölgesinin karmaşıklığı dikkate alındığında Türkiye'nin lider konumda olduğunu ifade ederek ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki ivmenin geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Türkiye'den gelen heyetin iki ülke ilişkilerindeki potansiyeli gösterdiğini kaydetti. ABD ve Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmada 'yolun neredeyse yarısına gelindiğini' belirten Eadeh, her iki tarafın da bu ortaklığı ve ilişkiyi geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

İki ülkenin ortak gündeminde 40 milyar dolarlık anlaşmalar var

ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Başkan Yardımcısı Miel de ABD'li ve Türk şirketlerin işbirliği yaptığını ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarını ele aldıklarını anlattı. İki ülke arasında halihazırda son dönemde yapılan anlaşmalara değinen Miel, çoğu havacılık ve savunma sektöründe olmak üzere ABD ile Türkiye arasında 40 milyar doları aşan anlaşmaların gündemde olduğunu bildirdi.

Miel, ABD'den 2 bin şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve daha fazla Türk şirketinin ABD'de yatırım yapmasını istediklerini dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik alanda iddialı bir reform gündemi olduğuna işaret eden Miel, bunun daha fazla yatırım yaratmaya devam edeceğini ve aynı zamanda yerli ve uluslararası firmalar için çok fazla esneklik sağlayacağını ifade etti.