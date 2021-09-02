Selim Yaşar, koronavirüse yenik düştü

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Tatil için gittiği Dubai'de koronavirüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan Yaşar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

65 yaşında yaşama veda eden Selim Yaşar, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Selim Yaşar Hakkında

1956 İzmir doğumlu olan Selim Yaşar; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun oldu ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı.

1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Selim Yaşar, İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı’nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görevde bulundu.