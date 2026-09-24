Serdar Yıldızgörer MTSO başkanlığına aday

Mersin’in ekonomik hedeflerine ulaşmasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın daha aktif ve belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldızgörer, “Mersin’in çözüm bekleyen meselelerinin önemli bir bölümü yalnızca kent içinde çözülebilecek konular değil. Bu nedenle Ankara ile ilişkilerimizi güçlü ve sürekli tutmamız gerekiyor. Daha çok dinleyen, daha çok çalışan, daha fazla iş birliği yapan ve Mersin’in sorunlarının çözümü için sorumluluk alan bir MTSO anlayışı için yola çıkıyoruz” dedi.

Mersin’in sahip olduğu imkanlar bakımından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Yıldızgörer, “Limanımız var, serbest bölgemiz var. Organize sanayi bölgelerimiz, güçlü bir tarımsal üretimimiz, gelişen lojistik sektörümüz ve önemli bir girişimcilik potansiyelimiz bulunuyor. 2025 verilerine göre Mersin 8,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan yedinci ili konumunda. Bu gösterge ve rakamlar Mersin’in ekonomik gücünü ortaya koyuyor ancak Mersin yalnızca malların giriş ve çıkış yaptığı bir ticaret kapısı olarak kalmamalı.

Limandan geçen ticaretin daha büyük bir bölümü Mersin’de üretilen, işlenen, markalaşan ve Mersinli şirketler tarafından dünya pazarlarına sunulan bir ekonomik değere dönüşmeli. Kentin ticari kimliğini taşıyıcılıktan üretime, üretimden markalaşmaya, markalaşmadan küresel karar merkezine taşımamız gerekiyor. Mersin sadece ticaret kapısı değil, üssü olmalı. Bunun için daha fazla üretmeliyiz. Daha fazla yatırım çekmeliyiz. Sanayimizi büyütmeliyiz. İhracatımızı geliştirmeliyiz. Ve bütün bunların sonucunda Mersin’de oluşan ekonomik değeri daha da yükseltmeliyiz” diye konuştu.