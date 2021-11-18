Sermaye piyasasının ‘Altın Boğa’ları sahiplerini buldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, başarı hikâyelerini kamuoyunda görünür kılmak amacıyla başlattığı ‘Altın Boğa Ödülleri’ düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandığını söyledi. “Türkiye ekonomisinin geleceğini finanse edebilmemiz için, sermaye piyasalarımızı çok daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor” diyen Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti: “Yatırımcı sayısı, ürün çeşitliliği, halka arzlar ve işlem hacimleri gibi birçok alanda, tarihi rekorlara şahitlik ediyoruz. Hepimizin memnuniyetle takip ettiği bu gelişmelerden, hiç şüphesiz en çok faydayı, bugün ödül alan veya almayan tüm sermaye piyasası kurumları sağlamıştır. Düşük faiz ortamı ve pandeminin finansal davranışları etkilemesi gibi, sermaye piyasalarına olan bu ilgiyi tetikleyen unsurlar olmakla birlikte, gerek uzun yıllardır piyasanın düzenlenmesi ve denetlemesi konusunda attığımız adımlar, gerek sermaye piyasası kuruluşlarının kaydettikleri gelişim, bu başarıda önemli bir rol oynamıştır. Ancak tüm sektör oyuncularının, bu dönemin özel bir dönem olduğunun bilincinde olması gerekiyor.”

Bu yılın ilk altı ayında aracı kurumların toplam dönem kârlarının 3 milyar TL’ye ulaştığını bildiren Taşkesenlioğlu, “Bu rakamın, 2020 yılında 1,8 milyar TL, 2019 yılında 890 milyon TL, 2018 yılında ise 750 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, 3 yıl içerisinde aracı kurumların kârlılıklarını 4 katına çıkardıkları görülmektedir. Benzer şekilde, 2018-2021 yılları arasında, portföy yönetim şirketlerinin ilk altı aylık toplam dönem kârları da 4,6 katına çıkarak 105 milyon TL’den 480 milyon TL’ye yükselmiştir.” dedi.

“500 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne ulaşıldı”

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop ise, pandemi sürecinde yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin büyük oranda arttığına dikkat çekti. Pay piyasalarında yıllardır 1 milyon civarında olan yatırımcı sayısının alternatif dağıtım kanallarının da güçlenmesiyle bugün yaklaşık 2,5 milyona eriştiğini söyleyen Öztop, “Yatırımcı ilgisinin yanı sıra şirketlerin sermaye piyasalarına gösterdiği ilgide de önemli oranda artış oldu. Üyelerimiz, yılbaşından bu yana 47 şirketin halka arzına ve 126 şirketin borçlanma aracı ihracına aracılık etti.” diye konuştu.

“Portföy yönetimi tarafında, yatırım fonları aracılığı ile 3,2 milyon yatırımcının 235 milyar TL’lik, bireysel emeklilik fonları aracılığıyla 12 milyona yakın vatandaşımızın 190 milyar TL’yi aşkın birikiminin yatırıma dönüşmesini sağladık” diyen Öztop, şunları söyledi: “Şu anda, doğrudan bireysel portföylerle birlikte, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 500 milyar TL’ye yaklaştı. Birlik olarak yakaladığımız bu fırsatın kıymetinin farkındayız. Bu tarihi fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin orta vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerle bu yolda omuz omuza yürüyen ve 6. TSPB Altın Boğa Ödüllerine ilgi gösteren çok değerli üyelerimize de teşekkür ediyorum.”

‘En Yaratıcı Sermaye Piyasası’ ödülü TEB Yatırım’ın

Bu yıl altıncısı düzenlenen sermaye piyasaları ödüllerinde 6 kategoride 34 ödül sahiplerini buldu. ‘6. TSPB Altın Boğa Ödülleri En Yaratıcı Sermaye Piyasası’ ödülü TEB Yatırım’ın ‘Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahvil İhracı’ oldu. ‘Toplumsal Değer Projesi Ödülü’ ise İş Portföy’ün ‘İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu’na verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER

En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi-2020- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahvil İhracı)

Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2020- İş Portföy Yönetimi A.Ş. (İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu(

ARACILIK KATEGORİSİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2020- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2020- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2020- HSBC Bank A.Ş.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2020- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası - İşlem Hacmi Lideri-2020- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası -Pazar Payı Artış Lideri-2020- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2020- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2020-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2020- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2020- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KURUMSAL FİNANSMAN İŞLEMLERİ KATEGORİSİ

Pay İhracına Aracılık Lideri-2020- OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2020- İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri-2020- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Satın Alma Ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri-2020- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PORTFÖY YÖNETİM KATEGORİSİ

Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2020- İş Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2020- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2020- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2020- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri-2020- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri-2020- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Yatırım Fonları Getiri Lideri-2020- Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Değişken Fon

Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2020- Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.

Katılım Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

SAKLAMA KATEGORİSİ

Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2020- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2020- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri-2020 - HSBC Bank A.Ş.

YATIRIM ORTAKLIĞI KATEGORİSİ

MKYO Piyasa Değeri Lideri-2020- İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MKYO Net Aktif Değeri Artış Lideri-2020- Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GYO Piyasa Değeri Lideri-2020- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2020- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GSYO Piyasa Değeri Lideri-2020- Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri-2020- Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.