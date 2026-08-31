Shein borsaya çıkmadan yüzde 10 düştü

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Hızlı moda şirketi Shein, Hong Kong Borsası’ndaki ilk resmi işlemi öncesinde yatırımcılardan zayıf sinyal aldı. Şirketin halka arz hisseleri gri piyasa işlemlerinde 42 Hong Kong doları civarında el değiştirdi. Bu fiyat, halka arzda belirlenen 48,56 Hong Kong dolarının yüzde 10’dan fazla altında kaldı.

Gri piyasa işlemleri, hisselerin borsada resmen işleme başlamasından önce aracı kurumlar üzerinden yapılan gayriresmî alım satımları ifade ediyor. Bu nedenle fiyat, ilk işlem günündeki resmi performansın yerine geçmiyor; ancak yatırımcı ilgisine dair ilk göstergelerden biri olarak izleniyor.

Shein’in Hong Kong Borsası’nda 1 Eylül’de işlem görmeye başlaması planlanıyor. Şirket, halka arzla yaklaşık 1,7 milyar dolar toplarken 26,5 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaştı.

100 milyar dolarlık zirveden uzaklaştı

Shein, 2022’deki özel yatırım turunda yaklaşık 100 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Son halka arz fiyatı, şirketin dört yıl önceki bu zirvesinin yaklaşık dörtte birine işaret ediyor. Şirketin 2023’teki özel piyasa değerlemesi de 66 milyar dolar seviyesindeydi.

Hızlı moda devi, New York ve Londra’daki halka arz planlarının sonuçsuz kalmasının ardından Hong Kong’u tercih etti. Şirket, halka arzdan elde ettiği kaynağın yaklaşık yüzde 80’ini teknoloji altyapısını geliştirmek, marka görünürlüğünü artırmak ve küresel büyümesini desteklemek için kullanmayı planlıyor.

Halka arzda Boyu Capital, Tiger Global ve General Atlantic gibi mevcut yatırımcıların da aralarında bulunduğu kuruluşlar yaklaşık 383 milyon dolarlık hisse taahhüdünde bulundu. Buna rağmen gri piyasa fiyatlaması, yeni yatırımcıların şirketin büyüme hızına daha ihtiyatlı yaklaştığını gösterdi.

Gümrük maliyeti ve Temu rekabeti baskı yaratıyor

Shein’in düşük fiyatlı ürünlerle kurduğu iş modeli, ABD ve Avrupa’daki gümrük düzenlemeleriyle daha yüksek maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Küçük paketlere yönelik vergi, ek ücret ve uyum maliyetleri arttıkça şirketin fiyat avantajını koruması zorlaşıyor.

Şirket ayrıca PDD Holdings’in sahibi olduğu Temu başta olmak üzere Çinli e-ticaret platformlarıyla sert bir rekabet yürütüyor. Bu rekabet, müşteri kazanmak için daha agresif fiyatlama yapılmasına ve kâr marjları üzerindeki baskının büyümesine yol açıyor.

Shein’in ilk çeyrek gelir artışı yüzde 1,1 ile sınırlı kalmıştı. Şirket, yılın ilk yarısında da benzer bir büyüme temposu ve ilk çeyreğe göre daha düşük faaliyet marjı beklediğini açıkladı. Bu görünüm, yatırımcıların Shein’i eskisi gibi yüksek büyüme şirketi yerine kârını korumaya çalışan olgun bir küresel platform olarak fiyatlamasına neden oluyor.

Yapay zekâ ve robotik şirketlerinin halka arzlarına yönelen ilgi de tüketici odaklı hızlı moda şirketlerinin yatırımcı gündemindeki ağırlığını azaltıyor. Shein’in 1 Eylül’deki resmi ilk işlemi, gri piyasadaki temkinli fiyatlamanın kalıcı olup olmayacağını gösterecek.