Siemens sanayi kârında rekor kırdı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Alman teknoloji ve sanayi devi Siemens, mali yılının üçüncü çeyreğinde sanayi kârlılığında şimdiye kadarki en güçlü sonuçlardan birini açıkladı. Şirketin sanayi faaliyetlerinden elde ettiği kâr yüzde 25 artışla 3,52 milyar euroya yükseldi.

Bu sonuç, Siemens’in yalnızca maliyet kontrolünde değil, yüksek katma değerli iş kollarında da güçlü bir performans yakaladığını gösterdi. Özellikle enerji altyapısı, elektrifikasyon ve ulaşım tarafındaki faaliyetler, sanayi kârındaki yükselişte belirleyici rol oynadı.

Açıklanan tablo, küresel büyüme endişelerinin sürdüğü bir dönemde Siemens’in sipariş, kârlılık ve nakit yaratma kapasitesiyle rakiplerinden pozitif ayrıştığına işaret etti.

Siparişler 27,9 milyar euroya ulaştı

Şirketin yeni siparişleri de aynı dönemde güçlü arttı. Siemens’in toplam sipariş hacmi yüzde 13 yükselerek 27,9 milyar euroya çıktı ve yeni bir rekora ulaştı.

Siparişlerdeki artış, şirketin önümüzdeki çeyrekler için gelir görünümünü destekleyen en önemli unsur olarak öne çıktı. Yatırımcı açısından bu veri, yalnızca geride kalan dönemin değil, gelecek dönemin iş yükünün de güçlendiğini gösteriyor.

Sipariş büyümesi aynı zamanda Avrupa sanayisindeki yavaşlamaya rağmen altyapı, otomasyon ve enerji dönüşümüne yönelik harcamaların tamamen durmadığını ortaya koydu. Siemens, büyük ölçekli projelerde aldığı yeni işler sayesinde görünürlüğünü artırdı.

Zayıf alanlar dengeyi bozmadı

Sonuçlar güçlü olsa da şirketin tüm iş kollarında aynı hızın görülmediği anlaşılıyor. Özellikle bazı sanayi otomasyonu ve Çin bağlantılı alanlarda daha zayıf bir seyir izlendi.

Buna karşın elektrifikasyon, akıllı altyapı ve mobilite tarafındaki güçlü tablo, daha kırılgan bölümlerdeki baskıyı telafi etti. Böylece Siemens, ürün ve faaliyet çeşitliliğinin avantajını bir kez daha kullanmış oldu.

Şirketin farklı coğrafyalara ve sektörlere yayılan yapısı, talebin tek bir pazarda zayıflaması durumunda sonuçların sert bozulmasını engelledi. Bu denge, özellikle dalgalı küresel büyüme dönemlerinde Siemens için önemli bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Yıllık kâr tahmini yukarı çekildi

Siemens’in açıkladığı en kritik mesajlardan biri de ileriye dönük beklentilerde geldi. Güçlü çeyrek sonuçlarının ardından şirket, mali yıl geneline ilişkin sanayi kârı beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Bu adım, yönetimin yalnızca geride kalan sonuçlardan memnun olmadığını, yılın geri kalanına ilişkin de daha güçlü bir görünüm gördüğünü ortaya koydu. Piyasalar açısından yukarı revizyon, bilanço dönemlerinde en yakından izlenen sinyallerden biri olarak kabul ediliyor.

Şirketin hedef yükseltmesi, sipariş akışının korunacağına ve yüksek marjlı faaliyetlerin kârlılığı desteklemeyi sürdüreceğine yönelik güveni yansıtıyor. Bu da Siemens hisseleri üzerindeki algıyı güçlendiren başlıca unsur oldu.

Sanayi tarafında yeni eşik oluştu

Açıklanan bilanço, Siemens’in klasik bir sanayi şirketi olmanın ötesinde, enerji dönüşümü, altyapı yatırımları ve dijitalleşme temalarıyla büyüyen çok katmanlı bir yapıya dönüştüğünü bir kez daha gösterdi.

Sanayi kârında görülen tarihî seviye ile siparişlerde kırılan rekor birlikte düşünüldüğünde, şirketin önümüzdeki dönemde de Avrupa sanayisinin en güçlü oyuncularından biri olarak öne çıkması bekleniyor.

Bundan sonraki süreçte yatırımcıların odağı, sipariş ivmesinin korunup korunamayacağına, Çin tarafındaki zayıflığın ne kadar süreceğine ve yükseltilen hedeflerin yıl sonunda yeniden yukarı taşınıp taşınamayacağına çevrilecek.