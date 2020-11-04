Siemens Türkiye'de üst düzey atama

04 Kasım 2020

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörlüğü görevine Umut Pehlivan atandı. Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 yıldır Siemens Türkiye'de tedarik zinciri yönetiminde farklı sorumluluklar üstlenen Pehlivan, şirketin Tedarik Zinciri Yönetimi'nden sorumlu olacak.

2010 yılında Tedarik Zinciri Yönetimi Emtia Müdürü olarak Siemens Türkiye bünyesine katılan Pehlivan, 2014-2017'de Tedarik Zinciri Yönetimi Operatif Satın Alma Grup Müdürü ve 2017 yılından bu yana Tedarik Zinciri Yönetimi İndirekt Satın Alma Grup Müdürü olarak görev yaptı. Pehlivan, ekim ayı itibarıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü oldu.

Kaynak: AA