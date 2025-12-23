Sigortaya kadının adını koyacak yeni proje
Türkiye Sigorta ve Halkbank birlikte geliştirdikleri “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” projesine imza attı. İş birliği kapsamında kadın acente başına 1 milyon TL üst limitli finansman paketi sunulurken, 3 yıl sonunda 500 kadın girişimcinin sigorta acentesi olması hedefleniyor.
Sevilay ÇOBAN
Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla güç birliği yapan Türkiye Sigorta ve Halkbank, “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” projesini hayata geçirmek üzere yaptıkları anlaşmayı imzaladı. Kadın girişimcilerin finansal kaynaklara, mentörlük ve sektörel bilgiye erişimini sağlanması; kadın girişimciliğinin ve istihdamının artmasına katkı sunmanın amaçlandığı proje dahilinde kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acentesi olma süreci kolaylaştırılacak.
Projenin imza töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sigortacılık sektöründe kadın temsiline ilişkin önemli bir potansiyelin bulunduğunu ve bu alandaki eksikliğin, doğru destek mekanizmalarıyla giderilebileceğini gördüklerini ifade etti.
İlk yıl için 100, 3 yıl sonunda 500 kadının acente açması, bu vesileyle asgari 1000 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirten Arslan, “Proje özelinde Bankamız tarafından kadın acente başına sunulacak olan 1 milyon TL üst limitli finansman paketi ile kadın girişimcilerin işlerine sağlam bir başlangıç yapmalarını mümkün kılmayı hedefliyoruz. Paket kapsamında; 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli nakit krediyi, kadın girişimcilere uyguladığımız avantajlı faiz oranlarıyla sunacağız. Nakit kredinin yanı sıra, ödemelerinde kullanılmak üzere Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektubu ürünlerini de hizmete alacağız. Ayrıca, Paraf Üreten Kadın POS ürünümüzü de avantajlı komisyon oranı ile kadın acentelere sunacağız” dedi.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da sigortacılık sektöründe kadın girişimciliğinin artmasını, güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı önemsediklerine vurgu yaparak, “Rakamlar da bu yaklaşımımızı net biçimde ortaya koyuyor. Toplam 3 bin 795 acentemizin 1.253’ü kadın girişimciler tarafından yönetiliyor. İki büyük kurumun güçlü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında kadın girişimcileri desteklemeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında kadın girişimci acentelerimizin acente açma sürelerini kolaylaştırıyor, sigortacılık alanında eğitim ve mentörlük vermenin yanı sıra acentelik teminatlarında yüzde 50 indirim sunuyoruz” diye konuştu.
Başvurular 10 Mart’a kadar sürecek
Proje, 40 yaşını aşmamış; şirketini kurmuş ya da kuruluş sürecinde olan kadın girişimcilere hitap ediyor. Acente yetki belgesi sahibi olup şirket kuruluşunu veya devrini en fazla geriye dönük 12 ay içerisinde tamamlamış olan kadın girişimciler, Türkiye Sigorta acenteliği için projeye başvurabilecek. Henüz şirket kurmamış adaylardan; üniversitelerin 4 yıllık sigortacılık bölümlerinden mezun olanlar, 2 yıllık sigortacılık bölümlerinden mezun olup en az 2 yıllık deneyime sahip olanlar veya 4 yıllık herhangi bir bölümünden mezun olup en az 18 aylık deneyimi olanlar başvurabilecek. Başvurular 10 Mart 2026'ya kadar Halkbank ve Türkiye Sigorta web siteleri üzerinden yapılabilecek.