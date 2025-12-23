Sigortaya kadının adını koyacak yeni proje

Sevilay ÇOBAN

Kadın girişimciliğini des­teklemek amacıyla güç bir­liği yapan Türkiye Sigorta ve Halkbank, “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” projesini hayata ge­çirmek üzere yaptıkları anlaşmayı imzaladı. Kadın girişimcilerin fi­nansal kaynaklara, mentörlük ve sektörel bilgiye erişimini sağlan­ması; kadın girişimciliğinin ve is­tihdamının artmasına katkı sun­manın amaçlandığı proje dahilin­de kadın girişimcilerin Halkbank aracılığıyla Türkiye Sigorta acen­tesi olma süreci kolaylaştırılacak.

Projenin imza töreninde konu­şan Halkbank Genel Müdürü Os­man Arslan, sigortacılık sektörün­de kadın temsiline ilişkin önemli bir potansiyelin bulunduğunu ve bu alandaki eksikliğin, doğru des­tek mekanizmalarıyla giderilebile­ceğini gördüklerini ifade etti.

İlk yıl için 100, 3 yıl sonunda 500 kadının acente açması, bu vesileyle asgari 1000 kişiye istihdam sağlanması­nın hedeflendiğini belirten Arslan, “Proje özelinde Bankamız tarafın­dan kadın acente başına sunulacak olan 1 milyon TL üst limitli finans­man paketi ile kadın girişimcilerin işlerine sağlam bir başlangıç yap­malarını mümkün kılmayı hedefli­yoruz. Paket kapsamında; 6 ay öde­mesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli nakit krediyi, kadın gi­rişimcilere uyguladığımız avantaj­lı faiz oranlarıyla sunacağız. Nakit kredinin yanı sıra, ödemelerinde kullanılmak üzere Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ve 100 bin TL üst limitli acentelik teminat mektu­bu ürünlerini de hizmete alacağız. Ayrıca, Paraf Üreten Kadın POS ürünümüzü de avantajlı komisyon oranı ile kadın acentelere sunaca­ğız” dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak da sigorta­cılık sektöründe kadın girişimci­liğinin artmasını, güçlenmesini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı önemsediklerine vurgu yaparak, “Rakamlar da bu yaklaşımımızı net biçimde ortaya koyuyor. Top­lam 3 bin 795 acentemizin 1.253’ü kadın girişimciler tarafından yö­netiliyor. İki büyük kurumun güç­lü iş birliğiyle hayata geçirdiği­miz bu proje kapsamında kadın girişimcileri desteklemeyi hedef­liyoruz. Proje kapsamında kadın girişimci acentelerimizin acente açma sürelerini kolaylaştırıyor, si­gortacılık alanında eğitim ve men­törlük vermenin ya­nı sıra acentelik te­minatlarında yüzde 50 indirim sunuyo­ruz” diye konuştu.

Başvurular 10 Mart’a kadar sürecek

Proje, 40 yaşını aşmamış; şirketini kurmuş ya da kuruluş sürecinde olan kadın girişimcilere hitap ediyor. Acente yetki belgesi sahibi olup şirket kuruluşunu veya devrini en fazla geriye dönük 12 ay içerisinde tamamlamış olan kadın girişimciler, Türkiye Sigorta acenteliği için projeye başvurabilecek. Henüz şirket kurmamış adaylardan; üniversitelerin 4 yıllık sigortacılık bölümlerinden mezun olanlar, 2 yıllık sigortacılık bölümlerinden mezun olup en az 2 yıllık deneyime sahip olanlar veya 4 yıllık herhangi bir bölümünden mezun olup en az 18 aylık deneyimi olanlar başvurabilecek. Başvurular 10 Mart 2026'ya kadar Halkbank ve Türkiye Sigorta web siteleri üzerinden yapılabilecek.