Simav Jeotermal Sera OSB’de sona yaklaşıldı
Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) yürütülen çalışmaları inceledi.
Yaklaşık 1,1 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip projenin altyapısının yüzde 90’ı tamamlanırken, 810 dönümlük tahsis edilebilir sera alanının 785 dönümü yatırımcılara tahsis edildi.
Vali Işın, incelemeleri kapsamında jeotermal sondajları, ısı merkezi, mekanik tesisler, reenjeksiyon kuyuları ve sera parsellerinde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Bölgede açılan 22 jeotermal kuyudan ortalama 80 derece sıcaklıkta saniyede 735 litre su elde edildiği ve sera alanlarının ısıtılması için gerekli kapasitenin sağlandığı bildirildi.
Hedef 2 bin dönümlük üretim alanı
Simav’ın jeotermal kaynaklarla ısıtılan önemli sera bölgelerinden biri olacağını belirten Işın, yaklaşık 1.200 dönümlük mevcut alanın 800 dönümünün aktif sera alanı olarak kullanılacağını söyledi. Yoğun yatırımcı talebi nedeniyle genişleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Işın, ilave alanın projeye dahil edilmesiyle toplam büyüklüğün yaklaşık 2 bin dönüme, aktif üretim alanının ise 1.600 dönüme çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Isı merkezi ve idari binalardaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Işın, sera parsellerinin yatırımcılara teslim edildiğini söyledi. Tesislerin kurulmasının ardından ilk ürünlerin gelecek yıl eylül ayından itibaren alınmasının planlandığını aktaran Işın, sera alanlarında yaklaşık 1.500 kişinin istihdam edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.