Simav Jeotermal Sera OSB’de sona yaklaşıldı

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Yaklaşık 1,1 milyar TL yatırım bü­yüklüğüne sahip projenin altyapı­sının yüzde 90’ı tamamlanırken, 810 dönümlük tahsis edilebilir se­ra alanının 785 dönümü yatırım­cılara tahsis edildi.

Vali Işın, in­celemeleri kapsamında jeotermal sondajları, ısı merkezi, mekanik tesisler, reenjeksiyon kuyuları ve sera parsellerinde yürütülen ça­lışmaları yerinde gördü. Bölgede açılan 22 jeotermal kuyudan orta­lama 80 derece sıcaklıkta saniye­de 735 litre su elde edildiği ve sera alanlarının ısıtılması için gerekli kapasitenin sağlandığı bildirildi.

Hedef 2 bin dönümlük üretim alanı

Simav’ın jeotermal kaynaklar­la ısıtılan önemli sera bölgelerin­den biri olacağını belirten Işın, yaklaşık 1.200 dönümlük mevcut alanın 800 dönümünün aktif sera alanı olarak kullanılacağını söy­ledi. Yoğun yatırımcı talebi nede­niyle genişleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Işın, ilave alanın projeye dahil edilmesiyle toplam büyüklüğün yaklaşık 2 bin dönüme, aktif üretim alanının ise 1.600 dönüme çıkarılmasının he­deflendiğini kaydetti.

Isı merkezi ve idari binalarda­ki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Işın, se­ra parsellerinin yatırımcılara tes­lim edildiğini söyledi. Tesislerin kurulmasının ardından ilk ürün­lerin gelecek yıl eylül ayından iti­baren alınmasının planlandığını aktaran Işın, sera alanlarında yak­laşık 1.500 kişinin istihdam edil­mesinin öngörüldüğünü ifade etti.