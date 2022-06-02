Şirketler dijital transformasyona yoğunlaştı

Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi’nin Sektörler Dönüşüyor başlıklı panelinde, kritik sektörlerdeki dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı. Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım’ın moderatörlüğündeki panelde Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Evyap CEO’su Mehmet Evyap, Etiya CEO’su Aslan Doğan ve Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuşmacı olarak yer aldı.

KABADAYI: KONUTTA DÖRT TEMEL TREND VAR

Son yılarda sektörde üretim yavaşlaması var, bilhassa tedarik zincirinin kırılması, emtia fiyatlarındaki artışlar gibi sebepler dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sektörümüzü negatif etkiledi. Yeni konut arzında yüzde 20-25 azalma var. Son dönemde Türkiye’de farklı konseptler üzerinde çalışılıyor. 4 ana başlık var. Birincisi 15 dk’lık şehirler kavramı. Artık yaşadığınız yer, çalıştığınız yer, alışveriş yaptığınız yer gibi birçok ihtiyacın kısa mesafelerde karşılanması adına planlamalar yapılıyor. Hem daha az fosil yakıt tüketimi hem de zaman kazanmak için bu konsept gelişiyor. İkincisi iklim değişikliği sebebi ile yüzen şehirler için prototipler oluşturuluyor. Bir diğeri hidrojen şehirler. Bunun nasıl yapılacağı tartışılıyor. Diğeri de geçen yıl sellerle tecrübe ettiğimiz iklim değişikliği etkileri ile beraber yeşil alanlarla sert zeminlerin birbirini dengelemesi konusu. Bu noktada sünger şehir planlamaları yapılıyor.

EVYAP: HIZLI BALIK BÜYÜK BALIĞI YUTUYOR

Son 20-30 yılda tüketicideki dönüşümde en önemli konu, tüketicinin muhatap olduğu ortamda büyük bir değişim yaşanması. Tüketicinin zihnine gelen uyarıcı 20 yıl öncesine göre 10 kat daha fazla. Bu noktada her markanın konumlama konusunda önemli bir etkiye sahip olması lazım. Ya "ilk" ya "en" olması lazım. Kendinizi kısa ve net anlatmanız lazım. Eskiden üç mesaj verilirken şu an sadece bir mesaj vermelisiniz. 20 yıl önceki Türkiye pazarında örneğin mahallede bir bakkal vardı, bakkaldan biraz pay çalan orta bir market, orta marketten çalan bir süpermarket vardı derken müesses nizam vardı. Şimdi yeni alışveriş kanalları bu müesses nizamı bozdu. Önce discount marketler, sonra da dijital perakende bu müesses nizamı bozdu. Müesses nizamda güçlü şirketler daha avantajlıydı. Bu yeni düzende sonradan oyuna girenler için daha fazla fırsat var. Eskiden büyük balık küçük balığı yutarken şimdiki durumda hızlı balık büyük balığın ekmeğini elinden alabilir artık.

ASLAN DOĞAN: TÜM SEKTÖRLERİN HAMMADDESİ YAZILIM

Tüm sektörlerin hammaddesi yazılım. En kıymetli konu ise evrensel iş gücü. Dönüşümü yapan iş gücü neredeyse, orası kalkınıyor. Türkiye’nin yüzleşeceği en önemli sorun yazılım. Yazılım en pahalı hammadde olacak. Hammadde yurtdışına kaçıyor. Sene başında 5 yıllık çalışana verdiğimiz maaş 15 bin TL idi, martta 20 bin TL, haziranda ise 25 bin TL oldu. Tek taraflı bir göç var maalesef. İşgücünün maliyeti artıyor. Dijital dönüşümü ikiye ayırmak lazım. İş süreçlerinin dijitalleşmesi birincisi. İkincisi ve asıl dijital dönüşüm ise iş modelinin dijitalleşmesi. Yani yaşam döngüsünün dijital yönetilmesi.. Biz şirket olarak 3 yaşam döngüsünü dijital olarak sunuyoruz. Kurumları dijitalleştiriyoruz. Pandemi öncesi CEO’lara sorduğumuzda dijitalleşme stratejileri çalıştıklarını söylüyorlardı. Dijitalleşme stratejileri çekmecedeyken bir anda pandemi başladı. Biz şirket olarak bu dönüşümü harekete geçiriyoruz. Dijital dönüşümün hikayesi burada başlıyor: Şirketin sunduğu değer ne? Bunun netleşmesi lazım. İkincisi deneyimin tasarlanması lazım. Deneyimi doğru tasarlamanız, son kullanıcının isteklerini hızlı sunmalısınız. Dijital dönüşümde uygulamalar diğer sistemlerle haberleşebilmeli, kesintisiz entegre çalışmalı.

DAVUT DOĞAN: GELECEĞİN SEKTÖRLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Doğanlar Holding olarak 4 sektörde varız. Mobilyada 5 markamız var. Doğtaş 50’nci, Kelebek 80’inci yılını kutluyor. 50 yıl, 80 yıl kolay değil. Bu süreçte hep farklılık peşinde gitti şirketlerimiz. Karanlık fabrika kurmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz fabrikada halihazırda robotik sistemlerle üretim yapıyoruz. Öte yandan sosyal ve çevreci şirketlerin geleceğin şirketli olacağını biliyoruz. Bunun için yatırımlar yapıyoruz. Dezavantajlı gruplar ve çevre üzerine projelerimiz oluyor. 2 hidroelektrik santralimiz var. Şimdi çöpten elektrik üretimi için çalışıyoruz. 100 megawatt güce ulaştık. 3,2 milyon ton sera gazı salımı engelledik. Senegal’de mobilya fabrikası kuruyoruz. 23 tane fabrikamız var, birbiriyle entegrasyonunu sağlıyoruz. Ajandada 3 yatırım planımız var. Bilişim şirketi kuracağız. Yine finansal ödeme teknolojileri ile ilgili de bir çalışmamız var. Aynı zamanda şarj istasyonu ile ilgili girişimlerde bulunduk. Sürdürülebilirlik için dijitalleşmeyi takip ediyoruz. Biz daha çok geleceğin sektörlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz.