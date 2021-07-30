Şişli Belediyesi, KEDV ile kadınları işgücüne dahil edecek

Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların kurduğu bir kooperatif kanalıyla ihtiyaç duyulan yaşlı bakımı hizmetlerine yönelik yerinde hizmet sağlayan bir model geliştirmek üzere Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği protokolüne imza attı.

Projenin imza töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türkiye’de Yaşayan Mülteci ve Yereldeki Dar Gelirli Kadınları Güçlendirme Projesi’nin Şişli’de ikamet eden 65 yaş ve üstü bireylerin kendi sosyal çevrelerinde ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini sağlamak ve çeşitli nedenlerle istihdam edilemeyen kadınlar için yaşlı bakımı alanında alternatif iş alanları yaratmak gibi iki amacının olduğunu söyledi.

“Anket çalışması gerçekleştirdik”

Yerel yönetimlerin, ilçelerinde ikamet eden bireyleri iyi tanıması ve her mahallenin ihtiyaç haritasını doğru tespitlerle oluşturması gerektiği bilincinde olduklarını, buradan hareketle kapsamlı bir saha çalışması yürüttükleri belirten Keskin, çalışma hakkında şunları söyledi: “Komşularımızın demografik bilgilerini, sosyal destek sistemlerini, sağlık durumlarını ve ihtiyaç duydukları hizmet türlerini tespit edebilmek amacıyla, beş pilot mahalle belirleyerek, Cumhuriyet, Feriköy, Merkez, Teşvikiye, Yayla mahallelerinde yaşayan 65 yaş ve üstü 1.023 komşumuzla bir anket çalışması gerçekleştirdik. Yaptığımız araştırmalara göre, Şişli’de yaşayan 65 yaş ve üstü komşularımızın yaklaşık çeyreği yalnız, yarısı ise yine kendisi gibi yaşlı olan eşiyle beraber yaşıyor. Yani Şişlili 65 yaş ve üstü komşumuzun neredeyse yüzde 75’i bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmek için genç olan aile bireylerinden destek almak mecburiyetinde. Ancak, bu komşularımız genç aile bireylerinin de çalışıyor olmalarından dolayı, yardım almakta zorluk yaşıyorlar. Özellikle, pandemi döneminde 65 yaş ve üstü komşularımızın evlerinde izole edilmesiyle bakım krizinin ciddi boyutlarını görmüş olduk. Görüştüğümüz bireylerden pek çoğu, en büyük isteklerinin sosyalleşmek ve sohbet edecek birine ihtiyaç duymaları olduğunu belirttiler. Pandeminin 65 yaş ve üstü bireyler üzerindeki en büyük etkisinin izolasyon ve yalnızlaşma olduğuna bir kere daha tanıklık ettik. Gerçekleştireceğimiz bu projeyle, komşularımıza sağlayacağımız güvenilir ve kapsamlı destek hizmetlerinin pandeminin yarattığı yalnızlık duygusu üzerine de olumlu etki yaratacağına inanıyoruz.”

Gerontolojik Hizmetler Birimi kuruldu

Bu sene Şişli Belediyesi’nde Gerontolojik Hizmetler Birimi’ni kurduklarını anlatan Keskin, Türkiye’de engelli ve yaşlı hizmetleri aynı çatı altında verildiğini aktardı.

Bu durumun engelli ve 65 yaş üstü bireyleri ayrıştırarak her iki grubun da işlevsiz ve pasif olduğu algısını yarattığını söyleyen Keskin, “Bizler, hak temelli bir yaklaşımla 65 yaş üstü ve engelli bireylere verilen hizmetleri ayırıp farklı birimler içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Gerontolojik Hizmetler Birimimizin ilk projesinin, KEDV ile yaptığımız iş birliği olmasının heyecanını da ayrıca yaşıyoruz. Türkiye nüfusu genç olmasına rağmen, yaşlanma hızı en yüksek ülkelerden biri. Bu sebeple 65 yaş ve üstü nüfus grubu için şimdiden sosyal politikaların hızla üretilmesi gerekmektedir. KEDV iş birliği ile yürüteceğimiz Yaşlılar İçin Yerinde Yaşlı Bakım Programı’nın bu amaç için uygun olacağına ve ileride üretilecek yeni projeler için örnek olarak inceleneceğine gönülden inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kooperatif, Feriköy Mahalle Evi’nde hizmet verecek

Şişlili kadınların kurduğu kooperatifin 65 yaş ve üstü nüfusun ve özellikle de kadınların ağırlıklı olarak yaşadığı Feriköy mahallesinde açılacak olan Mahalle Evi’nde hizmet vereceğini de kaydeden Keskin, “Böylece Feriköy Mahalle Evi ağırlıklı olarak kooperatifleşme çalışmalarının ve gerontolojik hizmetlerin verileceği merkezlerimizden biri olacak. Aynı zamanda yerinde yaşlı bakım alanında çalışan kadınların işteyken çocuklarını getirecekleri bir oyun odası da yine Feriköy Mahalle Evi’nde sürekli olarak hizmet verecek.” bilgisini paylaştı.