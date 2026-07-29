SK Hynix’te yüzde 557’lik kâr sıçraması beklentinin altında kaldı

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Güney Koreli bellek çipi üreticisi SK Hynix, 2026 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 557 artırarak 60,54 trilyon wona çıkardı. Şirketin gelirleri de yüzde 257 artışla 79,32 trilyon wona ulaştı.

Açıklanan rakamlar şirket tarihinin en yüksek üç aylık gelir ve faaliyet kârına işaret etti. Buna karşılık faaliyet kârı, piyasanın yaklaşık 64 trilyon wonluk beklentisinin altında kaldı.

Rekor bilanço, yapay zekâ yatırımlarının bellek sektörünü desteklemeye devam ettiğini gösterirken, yatırımcıların şirketlerden artık yalnızca güçlü büyüme değil, tahminlerin üzerinde sonuçlar beklediğini de ortaya koydu.

Rekor kâr beklentiyi aşamadı

SK Hynix, geçen yılın ikinci çeyreğinde 9,21 trilyon won faaliyet kârı ve 22,23 trilyon won gelir açıklamıştı. Şirketin bu yılki faaliyet kârı yıllık bazda yaklaşık 6,6 katına çıktı.

İkinci çeyrek faaliyet kârı, yılın ilk çeyreğindeki 37,61 trilyon wonluk seviyeye göre yüzde 61 arttı. Faaliyet kâr marjı da yüzde 72’den yüzde 76’ya yükseldi.

Şirket, ikinci çeyrek net kârını 93,92 trilyon won olarak açıkladı. Bağımsız denetim süreci henüz tamamlanmayan geçici finansal sonuçların daha sonra güncellenebileceği belirtildi.

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek ürünleri, sunucu DRAM çözümleri ve kurumsal SSD satışları bilanço büyümesinin ana kaynağını oluşturdu.

Buna rağmen faaliyet kârının piyasa tahminini aşamamasında, şirketin gelir yapısında yüksek bant genişlikli bellek çiplerinin payının rakiplerinden daha yüksek olması etkili oldu. Geleneksel bellek fiyatlarındaki artıştan daha fazla yararlanan üreticiler dönem içinde görece avantaj sağladı.

Beklentinin karşılanamaması, çip sektöründe rekor sonuçların bile hisse fiyatlarını desteklemek için tek başına yeterli olmayabileceğini gösterdi. Piyasa, şirketlerin satış ve kâr artışlarının yanında üretim maliyetlerini ve gelecek dönem kapasite planlarını da yakından izliyor.

HBM4 üretimi ve sözleşmeler hızlanıyor

SK Hynix, yeni nesil HBM4 bellek çiplerinin seri sevkiyatına ikinci çeyrekte başladığını açıkladı. Şirket, üretim miktarını yılın ikinci yarısında kademeli biçimde artırmayı planlıyor.

HBM4 ürünlerinin müşterilerin talep ettiği çalışma hızlarına ulaştığı, güç verimliliği ve maliyet rekabetinde ilerleme sağlandığı belirtildi. Bir sonraki nesil HBM4E ürünlerinin ilk örnek sevkiyatları ise yılın ilk yarısında tamamlandı.

Şirket ayrıca 10 nanometre sınıfı altıncı nesil üretim teknolojisine dayanan ürünlerin sevkiyatını hızlandırdı. Yapay zekâ sunucularında kullanılan SOCAMM2 ürünlerinin satışları da ikinci çeyrekte güçlü büyüme gösterdi.

Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını sürdürmesi, yüksek performanslı bellek ürünlerine yönelik talebi destekliyor. Yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılan sunucularda daha yüksek kapasiteye ve daha düşük enerji tüketimine sahip bellek çiplerine ihtiyaç duyuluyor.

SK Hynix, stratejik ortakların da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 müşteriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Şirket, diğer büyük müşterilerle de çok yıllı sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Uzun vadeli anlaşmalar, şirketin üretim kapasitesini önceden planlamasına ve fiyat dalgalanmalarını sınırlandırmasına yardımcı olabilir. Ancak sözleşmelerin toplam büyüklüğü, teslimat miktarları ve fiyatlama koşulları açıklanmadı.

Şirket yönetimi, yapay zekânın yalnızca büyük modellerin eğitiminde değil, kullanıcılar adına görev gerçekleştiren uygulamalarda da yaygınlaşmasının bellek talebini yapısal biçimde artıracağını öngörüyor.

Nakit güçlendi, hisselerde baskı arttı

Rekor kârlılığın ardından SK Hynix’in nakit ve nakit benzerleri ikinci çeyrek sonunda 88 trilyon wona yükseldi. Nakit miktarı önceki çeyreğe göre 33,6 trilyon won arttı.

Şirketin toplam borcu ise 700 milyar won azalarak 18,6 trilyon wona geriledi. Böylece SK Hynix’in net nakit pozisyonu 69,4 trilyon wona çıktı.

Şirket, bilançosunda oluşan finansal alanı yeni üretim ve paketleme kapasitesi yatırımlarında kullanmayı planlıyor. M15X tesisindeki seri üretim takvimi hızlandırılırken Yongin’deki ilk temiz odanın 2027 yılının başında açılması hedefleniyor.

Yeni paketleme tesisi P&T7, M17 NAND üretim merkezi ve yeni yarı iletken kümelenmesine yönelik yatırımların müşteri talebi ve yatırım verimliliğine göre aşamalı biçimde yürütüleceği belirtildi.

Bilanço, küresel çip hisselerinde sert satışların yaşandığı bir dönemde açıklandı. SK Hynix’in Güney Kore’de işlem gören hisseleri bilanço öncesindeki seansta yüzde 14,7 geriledi.

Şirketin ABD’de işlem gören depo sertifikaları da 143,02 dolara düşerek 149 dolarlık satış fiyatının altında kapanmıştı. Güney Kore’nin KOSPI Endeksi aynı seansta yüzde 10,8 değer kaybetti.

Satışlarda yapay zekâ yatırımlarının finansman maliyeti, Çinli bellek üreticilerinin büyümesi ve sektörde kapasite fazlası oluşabileceği endişeleri etkili oldu.

Rekor sonuçlara rağmen piyasa beklentisinin aşılamaması, yatırımcıların büyümenin hızından çok beklenti farkına odaklandığını gösterdi. Şirketin yılın ikinci yarısındaki HBM4 sevkiyatları, uzun vadeli sözleşmeleri ve kapasite yatırımları hisse fiyatının yönü açısından belirleyici olacak.