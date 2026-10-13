Skuter şirketlerine 170 bin TL ceza: Üçüncü ihlalde 6 ay durdurma

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Türkiye'de paylaşımlı elektrikli skuter işletmecilerine yönelik idari yaptırımlar yeniden düzenlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle izin verilen araç sayısına uymayan, denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya gerekli izin şartlarını sağlamayan işletmelere uygulanacak cezalar yeniden belirlendi.

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme, Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nin idari yaptırımları düzenleyen 22'nci maddesini tamamen değiştirdi.

Yeni düzenleme, paylaşımlı skuter işletmeciliğinde araç sayısından denetim belgelerine, yerli üretim şartından hizmet yükümlülüklerine kadar farklı alanlarda para cezaları öngörüyor.

Skuter sayısı sınırını aşana 170 bin TL ceza ve 6 ay durdurma

Düzenlemedeki en dikkat çekici yaptırım, işletmecilerin izin verilen elektrikli skuter sayısına ilişkin kuralları ihlal etmesiyle ilgili. İşletmeciler, faaliyet gösterdikleri ilçe veya bölgede izin aldıkları skuter sayısının yüzde 70'inden azını ya da yüzde 130'undan fazlasını bulunduramıyor. Kasım-şubat döneminde ise alt sınır yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Yeni yaptırım tablosuna göre bu yükümlülüğün ilk kez ihlal edilmesi halinde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı yükümlülüğün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda para cezası 170 bin TL'ye çıkacak.

Üstelik yaptırım yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak. Üçüncü ihlal nedeniyle ceza verilen işletmecinin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri altı ay süreyle geçici olarak durdurulacak. Böylece izin verilen araç sayısına ilişkin kurallara tekrar tekrar uymayan işletmeler, faaliyetlerini sürdürememe yaptırımıyla da karşılaşacak.

Belge sunmayana 50 bin, yerli üretim şartına uymayana 86 bin 900 TL

Yeni düzenleme, denetimler sırasında istenen bilgi ve belgelerin sunulmasına ilişkin ayrı bir yaptırım da içeriyor. Yetkili denetim görevlilerinin talep ettiği bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Birden fazla kuralın ihlal edilmesi halinde ise her kabahat için ayrı ceza tutanağı düzenlenecek. Elektrikli skuterlerle ilgili ihlallerde her bir araç için ayrı ayrı idari para cezası uygulanması da mümkün olacak. Yönetmelikte belirlenen diğer yükümlülükler için de farklı ceza tutarları bulunuyor.

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği için gerekli izin şartlarına aykırılıkta 86 bin 900 TL ceza uygulanacak. İşletmecilerin hizmete sundukları araçların en az yüzde 30'unu, üretimi Türk Standardları Enstitüsü tarafından belgelendirilen işletmelerden temin etme yükümlülüğüne aykırılıkta da aynı tutarda ceza öngörülüyor.

Kullanıcılara kesilen trafik cezalarından farklı olan bu yaptırımlar, esas olarak paylaşımlı skuter hizmeti sunan işletmecileri ilgilendiriyor.

Diğer ihlallerin cezaları da belirlendi

Yönetmelikteki diğer yükümlülüklerin bir bölümüne aykırılık için 8 bin 687 TL, kullanıcılarına kesintisiz çağrı merkezi veya eşdeğer mobil uygulama hizmeti sunma yükümlülüğünün ihlali için ise 43 bin 447 TL ceza belirlendi.

İdari para cezalarına ilişkin tutanaklar elektronik ortamda da düzenlenebilecek. Böylece denetimlerde tespit edilen ihlaller için ceza tutanağı oluşturulması sürecinde elektronik yöntemler de kullanılabilecek.

Yeni düzenlemeyle farklı ihlal türlerine uygulanacak yaptırımlar ayrı ayrı tanımlanırken, özellikle araç sayısı sınırının tekrarlanan ihlallerinde faaliyet durdurma yaptırımı öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının ortak düzenlemesi, 13 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.