SOCAR Fiber ve EXA Infrastructure arasında anlaşma imzalandı

SOCAR Fiber, EXA Infrastructure ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmanın Türkiye’nin dijital altyapısını küresel ölçekte güçlendirmesi öngülüyor.

Anlaşma kapsamında, SOCAR Fiber'in fiber altyapısı EXA Infrastructure tarafından küresel veri merkezi operatörlerine, bulut, içerik ve teknoloji organizasyonlarına pazarlanacak.

"Türkiye'nin önemli bir aktör olmasını sağlayacak"

SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, anlaşmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Avrupa ve Kuzey Amerika'da dijital altyapının önde gelen operatörlerinden biri olan EXA Infrastructure ile imzaladığımız anlaşmayla SOCAR Fiber olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ve bölgesel stratejik bir veri geçiş güzergahı olarak konumlandırılmasına destek olmayı hedefliyoruz.

Bölgede geliştirilen yeni iletişim altyapısı, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında erişim amacıyla karasal kısa rotalar oluşturarak Türkiye’nin küresel dijital ağlarda önemli bir aktör olması için katkı sağlayacak."

"Modern ve güvenilir fiber optik altyapısı sunacak"

EXA Infrastructure Stratejik Yatırımlar ve Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Robertsise ise anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu proje Türkiye içinde yeni, yüksek ölçeklenebilir ve güvenilir güzergahlar oluşturacak ve Asya'dan gelen interkıtasal trafik için yeni rotalar sağlayacak.

İlk aşama, Güney Kafkasya ve Orta Asya üzerinden akan trafiği toplayarak Gürcistan sınırını bağlayacak.

İkinci aşama ise Orta Doğu trafiği için geleneksel Kızıldeniz rotasını atlayarak Irak sınırını bağlayacak. Trans Adriatik Express ve Balkan bölgesine yaptığımız önceki yatırımlarımız ile birlikte bu proje, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan en modern ve güvenilir fiber optik altyapıyı sunacak."