SOCAR Türkiye’nin gençleri geleceğe hazırlayan programına 2 ödül birden

15 Eylül 2020

SOCAR Türkiye’nin çalışanlarının çocuklarına kariyer yolculuklarında katkı sağlamak hedefiyle başlattığı ‘Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’, Stevie International Business Awards’ta biri altın, diğer gümüş olmak üzere iki ödül birden aldı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye’nin çalışanlarının çocuklarını geleceğe hazırlamak hedefiyle başlattığı 'Yeni Jenerasyon Gelişim Programı', Stevie International Business Awards jürisi tarafından ‘Eğitim’ kategorisindeki altın, ‘Çalışan Bağlılığı’ kategorisinde gümüş ödüle layık gördü. Ödüller, 1 Aralık’ta yapılacak tören ile sahiplerine teslim edilecek.

4 ilde toplam 120 örenciye ulaşıldı

‘Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’ ilgili bilgi verilen açıklamaya göre, program kapsamında SOCAR Türkiye ve grup şirketlerindeki çalışanların lise ve üniversite öğrencisi çocuklarına yönelik 6 haftaya yayılan bir gelişim programı düzenlendi. İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri’de açılan özel sınıflarda verilen eğitimlerle toplam 120 öğrenciye ulaşıldı.

Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’ndan mezun olanlar ise SOCAR Türkiye çalışanlarının farklı yaş grubundaki çocukları için sanal ortamda yaratıcı aktiviteler gerçekleştirdi. Hikaye anlatımı, oyun atölyesi, İngilizce konuşma, gitar kursu ve 3 boyutlu printer ile üretim gibi farklı konularda mayıs ve haziran ayları boyunca devam eden online aktivitelerden toplam 660 çocuk yararlandı. Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’nın önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

"Çıkış noktamız gençleri geleceğe hazırlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Sibel Uğur, 'Yeni Jenerasyon Gelişim Programı’nda çıkış noktalarının gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Gelecek nesillere katkı sağlama hedefiyle başlattıkları projenin Stevie Awards gibi uluslararası bir organizasyon tarafından 2 ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Uğur, "Bu ödüllerin eğitim ve çalışan bağlılığı gibi bizim en çok değer verdiğimiz kategorilerden gelmesi bizim için çok önemli. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve gençlerimize teşekkür ederim.” dedi.