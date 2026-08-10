Sony ile TSMC'den 6,3 milyar dolarlık plan

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel çip yarışında Japonya'dan yeni bir yatırım hamlesi geliyor. Sony ile dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin görüntü sensörlerini Japonya'da birlikte üretmek için yaklaşık 1 trilyon yenlik yatırım planladığı bildirildi.

Sony yüzde 60 pay alacak

Planlanan ortak girişimin yüzde 60'ı Sony'ye, yüzde 40'ı TSMC'ye ait olacak. Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık yatırımın önümüzdeki yıllara yayılarak gerçekleştirilmesi ve ticari üretimin en erken 2029 yılında başlaması hedefleniyor.

Yeni üretim hatlarının Japonya'nın Kumamoto bölgesinde kurulması planlanıyor. Sony ile TSMC mayıs ayında ortak üretim için ilk mutabakatı açıklamış ancak yatırımın büyüklüğü ve ortaklık oranları duyurulmamıştı.

Sony görüntü sensörü tasarımındaki gücünü, TSMC ise ileri çip üretim teknolojisini ortak tesiste birleştirmeyi amaçlıyor.

Telefon kamerasından otomobile uzanacak

Görüntü sensörleri akıllı telefon kameralarının temel parçalarından biri olsa da yeni yatırımın hedefi telefonlarla sınırlı değil. Otomobiller, fabrika robotları, güvenlik sistemleri ve endüstriyel görüntüleme teknolojileri de büyüme alanları arasında bulunuyor.

Özellikle sürüş destek sistemleri ve fiziksel yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, daha gelişmiş görüntü sensörlerine yönelik talebi artırıyor. Robotların veya araçların çevrelerini algılaması için yüksek performanslı sensörlere duyulan ihtiyaç, Sony–TSMC ortaklığının stratejik önemini büyütüyor.

Japonya çip yatırımlarını büyütüyor

Yatırım aynı zamanda Japonya'nın yarı iletken üretimini yeniden ülkeye çekme politikasının yeni halkası olacak. Tokyo yönetimi Sony'nin Kumamoto'daki görüntü sensörü fabrikasına 60 milyar yene kadar destek sağlanacağını daha önce açıklamıştı.

TSMC de Japonya'daki üretim kapasitesini son yıllarda hızla genişletiyor. Kumamoto'da yeni fabrikalar, malzeme şirketleri ve teknoloji üreticilerinin bir araya gelmesiyle büyük bir yarı iletken merkezi oluşuyor.

Bununla birlikte 6,3 milyar dolarlık yatırım henüz nihai ve bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşmüş değil. Plan hayata geçerse dünyanın görüntü sensöründeki en güçlü şirketlerinden biri ile dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi aynı üretim çatısı altında buluşacak.