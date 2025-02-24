Starbucks, binden fazla çalışanını işten çıkaracak!

Daha önce küçülmeye gideceğini duyuran Starbucks, dünya çapındaki şirketlerinde bin 100 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi.

Starbucks CEO'su Brian Niccol yaptığı açıklamada kahve zincirinin 1.100 kurumsal pozisyonu ortadan kaldırmaya karar verdiğini bildirdi.

İşten çıkarmaların başlayacağı duyurulmuştu

Niccol Ocak ayında yaptığı açıklamada, şirketin geri dönüş çabalarının bir parçası olarak destek ekiplerini optimize etmek için işten çıkarmalar yapacağını ve bunun detaylarının Mart ayı başında açıklanacağını söylemişti.

Niccol bugün yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların mağaza içi ekipleri ya da Starbucks'ın mağaza saatlerine yaptığı yatırımları etkilemeyeceğini söyledi.