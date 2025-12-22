Starbucks yönetiminde kritik atama

Starbucks, Hint kökenli teknoloji yöneticisi Anand Varadarajan’ı İcra Başkan Yardımcısı ve CTO görevine getirdi. Varadarajan, 19 Ocak itibarıyla görevine başlayacak.

Yaklaşık 19 yıl boyunca Amazon’da çalışan Varadarajan, son olarak şirketin küresel market operasyonlarında teknoloji ve tedarik zinciri süreçlerini yönetti; bu kapsamda Amazon Fresh ve Whole Foods gibi markaların sistemlerinden sorumluydu.

Büyük ölçekli, güvenli ve müşteri odaklı sistemler kurma konusundaki deneyimiyle tanınan Varadarajan’ın, Starbucks’ın dijital altyapısını güçlendirmesi bekleniyor. Şirket, operasyonel verimliliği artırmak ve mağaza içi hizmetleri iyileştirmek için teknolojiye daha fazla yaslanıyor.

Siparişlerin üçte biri dijitalden

Atama, CEO Brian Niccol liderliğinde yürütülen toparlanma sürecinin bir parçası. Son dönemde dijital siparişler toplam satışların yüzde 30’unu aşmış durumda. Bu eğilim, teknoloji destekli personel planlaması ve servis platformlarına yönelik yatırımları hızlandırdı.

Aynı mağaza satışlarının yeniden büyümeye dönmesi ve tatil döneminde talebin güçlü seyretmesi, ’ın toparlanma ivmesini destekliyor. Şirket, daha güçlü bir teknoloji liderliği ile bu ivmeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.